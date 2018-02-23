الجيش الفرنسي يقتل عشرات الجهاديين في مالي

باريس: قتل الجيش الفرنسي "عشرات الجهاديين" السبت الماضي في شمال شرق مالي، بحسب ما اعلنت رئاسة الاركان الفرنسية مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الاركان الكولونيل باتريك شتايغر لوكالة فرانس برس، انه في 12 شباط /فبراير، وإثر هجوم على قرية تبعد نحو 100 كيلومتر شرق غاو اغتيل خلاله عدد من "الوجهاء المحليين"، تم إرسال "بعثة استخباراتية من (قوة) برخان الى المكان".

وتنشر فرنسا نحو أربعة آلاف جندي فرنسي في دول الساحل الافريقي في اطار عملية برخان لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة.

واضاف شتايغر انه بعد رصد "مقاتلين ينتمون على الارجح الى تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى، تم شن عملية جوية بطائرات هليكوبتر (طراز) تايغر وغازيل ما سمح بتحييد عشرات الجهاديين".

كما اشار الى حصول تبادل لاطلاق النار على الارض، من دون ان يتسبب ذلك باي ضرر للقوات الفرنسية.

ونقلت صحيفة "لوباريسيان" عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، قولها إن الجيش الفرنسي قام "بتحييد" 450 جهاديا منذ صيف العام 2014، من بينهم 120 قُتلوا، فيما تم تسليم 150 اخرين أحياء الى السلطات في مالي خلال الاشهر ال12 الأخيرة.