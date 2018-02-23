عامل سجاد أفغاني في الإمارات: هذا بابا زايد

دبي: زار ولي عهد أبو ظبي متجراً لبيع السجاد، بعد أن انتشر فيديو لعامل سجاد أفغاني رفض بيع صورة للراحل الشيخ زايد بن نهيان، متمسكاً بصورة "بابا زايد" في عربون وفاء لبلد احتضنه لسنوات.

وغرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، على " تويتر" عن قصة وفاء للراحل الشيخ زايد بن نهيان من صاحب محل سجاد أفغاني. ووجه رسالة للملايين على أرض الإمارات: هذا بلدكم الثاني".

وكتب في تغريدته: "هذا ''بابا زايد'' كلمتان عفويتان لصاحب محل سجاد أفغاني سعدت بزيارته اليوم، كان لهما وقع كبير في النفس، عبر بهما عن رمزية زايد ومحبته ومكانته في قلبه عندما عرض عليه شراء سجادة بمحله تحمل صورة الوالد زايد، رغم العرض والإلحاح إلا أنه رفض بشدة، قصة وفاء سطرها زايد بإنسانيته".

وقال في تغريدة أخرى: "الإمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد أنموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش، كسبت به قلوب الملايين حول العالم، هنالك الكثيرون على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم، يتعايشون معنا، ويشاطروننا أحلامنا وتطلعاتنا، لهؤلاء جميعا نقول الإمارات بلدكم الثاني".