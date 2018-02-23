المدعي الخاص يعلن عن ملاحقات جديدة بحق المدير السابق لحملة ترمب

واشنطن: اعلن المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الاميركية الخميس عن ملاحقات قضائية جديدة ضد المدير السابق لحملة دونالد ترمب، بول مانافورت، والشريك السابق لهذا الاخير، ريتشارد غيتس.

وتُفصّل لائحة الاتهام التي وقّعها المدعي الخاص روبرت مولر، 32 اتهاما جديدا تتعلق بافعال مزعومة بينها التهرب الضريبي واخفاء حسابات مصرفية في الخارج.

وقال المتحدث باسم مانافورت ان الاخير "بريء من الاتهامات الموجهة اليه في لائحة (الاتهام) الجديدة، وهو مقتنع بانه ستتم تبرئته".

واضاف ان "التهم الجديدة ضد مانافورت، لا علاقة لها بروسيا او بتدخّل او تواطؤ في انتخابات عام 2016".

وكان مولر وجه الى غيتس ومانافورت في اواخر اكتوبر 12 اتهاما من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض اموال والادلاء بتصريحات كاذبة وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج.

وكسب غيتس ومانافورت، بحسب سجلات الحكومة الاوكرانية، ملايين الدولارات التي لم يصرحا عنها اثناء عملهما لصالح يانوكوفيتش.

وأصدر مولر بوقت سابق ايضا اتهامات مفاجئة بحق 13 روسيا بالتدخل في السياسات الاميركية، في اطار مهمته التي تركز على التحقق من احتمال تواطؤ حملة ترمب مع التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية.

كما يدرس المحقق الخاص احتمال سعي ترامب نفسه إلى عرقلة التحقيق.