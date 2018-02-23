هايتي تعلق نشاطات الفرع البريطاني لاوكسفام على اراضيها بعد فضيحة التحرش الجنسي

هايتي: علقت هايتي الخميس لشهرين نشاطات الفرع البريطاني للمنظمة غير الحكومية اوكسفام انترناشيونال، بعد الكشف عن حوادث استغلال جنسي من قبل بعض موظفيها.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الخارجي الهايتية في بيان انها قررت تعليق نشاط اوكسفام بريطانيا بسبب "خطأ فادح" ارتكبته ويشكل "مساسا خطيرا بكرامة الشعب الهايتي".

وقال وزير التخطيط والتعاون الخارجي الهايتي افيول فلوران ان "هايتي لم تعد جمهورية منظمات غير حكومية". واضاف ان "كرامة الشعب الهايتي لا تقدر بثمن".

واضاف "بين 2010 و2011 كانت البلاد ضعيفة بعد الكارثة الطبيعية (الزلزال) وقام مسؤولون في المنظمة غير الحكومية باتسغلال جنسي واعتداءات جنسية على اطفال وهذا ما نعتبره جريمة خطيرة".

وجاءت تصريحات الوزير الهايتي بعد لقاء مع المدير الاقليمي لاوكسفام انترناشيونال لاميركا اللاتينية والكاريبي سيمون تايسهرست.

وقالت ناطقة باسم اوكسفام ان المنظمة "ستواصل العمل في المشاريع المهمة لاعادة اعمار وتنمية هايتي ومساعدة اعضاء فروع دول اخرى ايطاليا واسبانيا وكيبيك) لكننا نتوقع ان يكون للتعليق الموقت لنشاط اوكسفام بريطانيا تأثير كبير".

والمنظمة غير الحكومية تعمل في هايتي منذ 1978. وقد ارسلت تعزيزات مهمة الى هذا البلد بعد الزلزال المدمر الذي وقع في 2010.

وأعلنت المنظمة الثلاثاء أنها تحقق في 26 قضية جديدة تتعلق بسلوك جنسي غير لائق تم الابلاغ عنها منذ ظهور فضيحة في وقت سابق هذا الشهر بشأن طريقة تعاطيها مع قضية حدثت في هايتي عام 2011.

واعتذرت المنظمة رسميا لهايتي الاثنين بشأن الفضيحة وأعربت عن شعورها بـ"العار"، متعهدة بالتعاطي بشكل أفضل مع تقرير داخلي بشأن الاتهامات.

وتمت إقالة أربعة موظفين فيما سمح لثلاثة آخرون بينهم المدير السابق لـ"أوكسفام" في هايتي رولاند فان هوفرميرن بمغادرة المنظمة.