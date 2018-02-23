نيكي هايلي: خطة السلام في الشرق الاوسط اكتملت تقريبًا

شيكاغو: صرحت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي الخميس ان اقتراح خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين اكتمل تقريبا.

وقالت هايلي ردا على سؤال عن هذه الخطة في معهد السياسات بجامعة شيكاغو "اعتقد اننا في طور انجازه".

وطلب مبعوثا الرئيس الاميركي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر وموفده الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات "دعم" الامم المتحدة لخطة سلام أكدا انها ستنجز قريبا.

وقدم موفدا ترامب الطلب الذي لم يرفق بأي توضيحات عن مضمون الخطة او موعد نشرها، خلال اجتماع مغلق لم يكن مقررا مسبقا عقده مجلس الامن الثلاثاء واستمر ساعة وبدا فيها المبعوثان الاميركيان "ودودين ولطيفين للغاية"، وفق مصدر دبلوماسي.

وقالت هايلي "ما زلنا ندرسها" بدون ان تذكر اي تفاصيل عن موعد عرض الاقتراح. واضافت ان "الطرفين لن يعجبا بالخطة لكن ايا منهما لن يرفضها. لكنها مجرد صيغة لبدء الحديث".

وجاء تصرحات هايلي ردا على اسئلة طرحها ديفيد اكسلرود المستشار السابق لدى إدارة باراك اوباما، بشأن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المثير للجدل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقالت هايلي ان "الكونغرس صوت بحماس على اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتنا الى القدس".

واضافت ان عددا من الوزراء كافحوا "وهم خائفون من أن تطبق السماء على الأرض" اذا صدر اعلان من هذا النوع.

وتابعت ان "السماء ما زالت في مكانها". واضافت "الآن ما لدينا هو الوقت الذي يمكن ان تبدأ فيه المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين".