توثيق اعتداء شرطي على إيرانية تحتج ضد الحجاب

طهران: أثار تسجيل مصور يظهر شرطيًا إيرانيًا يدفع امرأة كانت تحتج على الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية من منصة موقتة أقامتها في شارع مكتظ بطهران انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة.

ويبدو أن التسجيل المصور للمحتجة التي خرجت وحدها التقط في شارع "انقلاب"، حيث اعتقلت أمرأة أول مرة في ديسمبر بعدما وقفت دون غطاء رأس ملوحة بحجاب على عصى خشبية.

ومنذ ذلك الحين، نشرت عشرات النساء صورًا لأنفسهن في الشارع أو الحدائق دون حجاب، حيث لوحن بأغطية رؤوسهن في تحدٍ للسلطات الإيرانية.

وظهرت المرأة واقفة على المنصة ملوحة بيديها في الهواء وشعرها الأشقر مكشوفًا قبل أن يبدأ حشد بالتصفيق لها.

مریم شریعتمداری ۳۲ ساله، دختری است که عصر گذشته در اعتراض به حجاب اجباری با خشونت پلیس بازداشت شد. گزارش شده او از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شده‌ و بعد از معاینه و بخیه پا به زندان اوین منتقل شده‌است.#ایران_اینترنشنال pic.twitter.com/UvNMaufGpB — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 23, 2018

وفي الجزء الثاني من التسجيل، الذي يبدو أنه التقط بهاتف جوال، ظهر عنصر شرطة اقترب من المرأة ودفعها من المنصة فيما سمع صوت رجل يسأل "أين حقوق الإنسان؟".

وفي تعليقها على الحادثة، كتبت الناشطة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده على موقع "فيسبوك"، أن الشرطة خالفت القانون لأنه "لا يحق لأي رجل التعامل مع امرأة بهذه الطريقة".

وأعرب مستخدمو موقع "تويتر" كذلك عن غضبهم حيال تصرف الشرطي، وكتب أحدهم أن "مخالفة القانون من قبل أشخاص يرتدون بزات عناصر انفاذ القانون هي مشكلتنا في إيران".

وقال آخر إن "الشرطة التي أوقعت الفتاة في شارع انقلاب هي ذاتها المسؤولة عن ضمان أمن ونجاح الانتخابات".

ومنذ ديسمبر، اعتقلت نحو 30 امرأة في طهران لتحديهن القانون الإيراني الإسلامي الذي يوجب عليهن ارتداء الحجاب.