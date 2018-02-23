وقف رحلات شركة آسمان بعد حادث الطائرة في إيران

طهران: قررت منظمة الطيران المدني الإيرانية منع إقلاع طائرات اي.تي.ار لشركة آسمان الجوية الإيرانية التي تحطمت إحدى طائراتها الاحد في منطقة جبلية، وفق التلفزيون الرسمي الجمعة.

واوضحت وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية انه تدبير مؤقت اتخذته السلطات في انتظار نتائج التحقيق حول تحطم الطائرة اي.تي.ار72 الذي لقي فيه 66 شخصا مصرعهم في جنوب غرب إيران، "والاطمئنان الى تحسن سلامة الطيران".

وافاد موقع آسمان ان الشركة التي يحظر عليها تسيير رحلات في الاتحاد الاوروبي، كانت تشغل خمس طائرات اي-تي-ار 72 قبل الحادث.

وقد تحطمت الطائرة المنكوبة في سلسلة جبال زاغروس، على ارتفاع حوالى 4000 متر خلال عاصفة ثلجية. وعثر على حطام الطائرة الثلاثاء بعد عمليات بحث استغرقت اكثر من يومين.

وبسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، علقت السلطات حتى الاثنين عمليات نقل جثث الضحايا. وحتى الان، نقلت من مكان الحادث، على ظهور المسعفين، 32 "رزمة" فقط تحتوي على اشلاء.

ولم يعثر حتى بعد ظهر الجمعة، على الصندوق الاسود للطائرة.

ووصل الثلاثاء الى إيران، فريق من محققي المكتب (الفرنسي) للدراسات والتحليل لسلامة الطيران المدني، وشركة اي.تي.ار، للمساعدة في التحقيق الذي تجريه طهران حول أسباب الحادث.

واي.تي.ار شركة تملكها بالتساوي شركة ايرباص الاوروبية للطيران ومجموعة ليوناردو الايطالية.

