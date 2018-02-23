الجبير: السعودية في مرحلة تغيير تسمح للشباب بتحقيق أحلامهم

الرياض: قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن التغييرات الإيجابية في المملكة سوف ترفع مكانتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن السعودية في مرحلة تغيير تسمح للشباب بتحقيق أحلامهم. وجاءت تصريحات الجبير في كلمة له الجمعة أمام معهد "إيغمونت" على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل G5.

وبشأن الازمة مع قطر، قال وزير الخارجية السعودي إن قطر "لا تبدو كما يظهرها الإعلام للعالم، فهي تختبئ وراء جانب مظلم يدعم الإرهاب ويموله"، مؤكدًا أن "الدول المقاطعة تريد من قطر إيقاف ذلك والعودة للحضن الخليجي".

الاتفاق النووي

وشدد الجبير، في تصريحاته أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، على أن "الاتفاق النووي مع إيران يعاني من نواقص، ويجب على المجتمع الدولي تعديل الاتفاق".

وأكد أن "المملكة تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران".

وقال الجبير، وفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، إن "الاتفاق النووي يحتاج إلى تعديل، وأعتقد أن هذا موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً، ونعتقد بأن نظام التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي ضعيف وينبغي أن يشمل مواقع عسكرية غير معلنة، فعملية التفتيش تقتصر على المواقع المعلنة وهذا ليس كافيًا لأن معظم المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لم تفصح عنها إيران على سبيل المثال الموقع القريب من مدينة قم ".

اليمن

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية السعودي أن "جميع الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة، وأن هناك عمل جار على زيادة القدرة الاستيعابية في عدد من الموانئ اليمنية".

وأشار إلى أن "هناك معلومات خاطئة لبعض الأمور، فالميليشيات الحوثية تقوم بتفجير الرافعات من الداخل، والناس يلقون اللوم على التحالف".

الأزمة السورية

وعلى صعيد الأزمة السورية، قال الجبير "نؤمن بحلول تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، ونعتقد بأنه يجب أن تكون هناك عملية سياسية ودستور جديد لسوريا، كما يجب أن تكون هناك انتخابات جديدة".

ولفت إلى أن "الحل في سوريا هو وقف القتال ووجود استقرار في المناطق السورية لوصول المساعدات الإنسانية".