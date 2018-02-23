18 قتيلا في تفجيري مقديشو

مقديشو: قتل 18 شخصا على الاقل واصيب عشرون اخرون في تفجير سيارتين مفخختين الجمعة في مقديشو، استهدفت الاولى القصر الرئاسي والثانية فندقا، وذلك في حصيلة اولية ادلى بها مصدر في الشرطة واجهزة الاسعاف.

وقال المسعف عبد القادر عبد الرحمن ادن لوكالة فرانس برس "انتشلنا حتى الان جثث 18 شخصا اضافة الى عشرين جريحا من احد موقعي الاعتداء".

واستهدف التفجير الاول الذي اعقبه اطلاق نار نقطة مراقبة قرب المقر الرئاسي.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية ابراهيم محمد "اؤكد ان هجوما وقع قرب القصر الرئاسي"، مضيفا ان "سيارة مفخخة اخرى انفجرت قرب فندق افتتح اخيرا".

وتبنت حركة الشباب الاسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة التفجيرين في بيان على الانترنت مؤكدة انها استهدفت مقار حكومية.

ويحاول المتمردون الشباب منذ 2007 اسقاط الحكومة المركزية الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في الصومال والتي تضم اكثر من عشرين الف جندي من اوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا واثيوبيا.