بروكسل: رأى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الجمعة ان الرؤية البريطانية حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي في مرحلة ما بعد بريكست "تستند الى محض اوهام".

وقال توسك الذي يتراس الهيئة التي تضم قادة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اثر قمة غير رسمية في بروكسل "انا مسرور بان الحكومة البريطانية تتجه على ما يبدو الى موقف اكثر تفصيلا، ولكن اذا كان ما تنقله وسائل الاعلام صحيحا، فانني اخشى ان يكون الموقف البريطاني مستندا الى محض اوهام".

وتلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابا مهما في الثاني من آذار/مارس يتناول علاقة لندن بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست، عقب اتفاق وزرائها على خطة.

وأفاد وزير بريطاني أنهم اتفقوا على ان بريطانيا ستسعى إلى التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في قطاعات معينة من الاقتصاد، لكنها ستحافظ على حقها في الاختلاف.

وتؤكد لندن انها تريد الانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع انهاء حرية انتقال المهاجرين وعدم التزام تشريعات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وهاجم توسك ما وصفه بانه "عودة فلسفة" تهدف الى تحقيق مكاسب على كل الصعد.

واضاف "منذ البداية، فان احد المبادىء الرئيسية للاتحاد الاوروبي باعضائه ال27 هو انه لا يمكن ان يكون ثمة انتقائية وسوق موحدة بحسب الطلب. وهذا لا يزال مبدأ رئيسيا، لا اشك في ذلك".

وفي المفاوضات حول الشراكة بين الجانبين ما بعد بريكست وخلال الفترة الانتقالية التي تعقب خروج المملكة المتحدة، يشدد الاتحاد الاوروبي على وجوب عدم الفصل بين المبادىء الاساسية وخصوصا حرية انتقال السلع والخدمات والافراد.