واشنطن: اكد وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوتشين الجمعة أن واشنطن ستفرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا "خلال الأسابيع" المقبلة.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض تطرق فيه الى العقوبات على كوريا الشمالية "لا اريد ان اغادر مكاني هنا بدون التأكيد أننا نعمل على العقوبات على روسيا".

وتابع "أوّد أن أطمئنكم الى أن العملية قائمة. سأعود خلال الاسابيع المقبلة للحديث عن ذلك".

وأوضح مسؤولون، فضّلوا عدم ذكر اسمائهم، أن "فريق عمل" قد شكل لمواجهة اي تدخل روسي محتمل في انتخابات منتصف الولاية للكونغرس الاميركي وأن العمل جار لفرض مزيد من العقوبات ردا على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الاميركية إن حكومات عدة حول العالم تلقت تحذيرات من أنها قد تواجه عقوبات بسبب "تعامل كبير" لها مع الجيش الروسي.

واعترف اعضاء عديدون في حملة ترامب الانتخابية بالكذب على محققين في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بخصوص اتصالهم بمسؤولين روس على صلة بالكرملين.

والخميس، اعلن المحقق الخاص روبرت مولر ملاحقات قضائية جديدة بحق بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب وشريكه السابق ريتشارد غيتس.