برلين: احتج فنان الماني الجمعة بعد أن قام معرض بإزالة لوحة له يظهر فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقد وضعت ثمرة موز في اردافه.

وتسببت اللوحة الاستفزازية لتوماس باومجارتل المعنّونة "الديكتاتور التركي" بسيل من الشكاوى والاحتجاجات في معرض كارلسروه للفنون.

وأعلن منظمو المعرض أن مالك صالة العرض وليس هم، من "قرر إزالة الكاريكاتور".

وقال مالك صالة العرض ميشيل أويس إنه اتخذ القرار "لتفادي المشاكل"، وقال لوكالة الانباء الألمانية "دي بي اي"، "لدّي مسؤولية تجاه الزوار الآخرين".

لكن واضع اللوحة كتب على تويتر أنه قطع علاقته بالمعرض بعد أن قرر إزالة لوحته "دون استشارته".

وباومجارتل فنان رائد في مجال فنون الشارع ويعرف باسم رشاش الموز بسبب لوحاته المستوحاة من شكل الموز.

واثيرت الضجة حين صوّر صحافي تركي اللوحة بهاتفه النقال ونشر الصورة على الانترنت، على ما أفاد أويس.

ووصفت صحيفة الصباح التركية اليومية اللوحة بانها "اعتداء عنصري ووقح" على رئيس البلاد.

وقال أويس إن اللوحة وهي جزء من "سلسلة الطغاة، (دونالد) ترمب وكيم (جونغ اون) واردوغان" قد بيعت ب 5,900 يورو (7,200 دولار).

ويعيش نحو ثلاثة ملايين تركي في المانيا وهم مرتبطون بشكل كبير ببلادهم.

وكان اردوغان قد قاضى تلفزيون كوميدي الماني بسبب "قصيدة تشهر" به.