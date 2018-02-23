وزارة التربية المغربية: لم نقم بأي إلغاء أو تعويض مادة بأخرى

الرباط: نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب الخبر الذي تناقلته بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بأن هذه الوزارة "قررت إلغاء مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية من اختبارات امتحان البكالوريا".

وأوضحت الوزارة، عبر بيان، أنها "لم تقم بأي إلغاء أو تعويض مادة بأخرى يهم المواد المدرجة في الامتحانين الجهوي والوطني للباكالوريا بالنسبة لجميع المسالك والشعب".

وزاد البيان، موضحاً، بخصوص مسالك البكالوريا المهنية، أنه "بناء على الهندسة البيداغوجية (التربوية) التي تم اعتمادها فإن مادة الفلسفة تدرس في الجذع المشترك منذ انطلاقة هذا المشكل سنة 2014".