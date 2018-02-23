اعتقال توفيق بوعشرين ناشر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية

الرباط: اقتحمت فرقة أمنية، مساء الجمعة، مقر صحيفة «أخبار اليوم» المغربية بمدينة الدار البيضاء، وألقت القبض على مدير نشرها، الصحافي توفيق بوعشرين، دون أن يعرف الصحافيون العاملون بالصحيفة أي شيء عن سبب اعتقال مديرهم.

وبعد أزيد من ساعة على إذاعة الخبر، ونشر صحفيي الجريدة تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تؤكد اعتقال ناشر صحيفة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24» الإخباري، نشر هذا الأخير خبرا يفيد بأن «20 عنصرا من قوات الشرطة، قامت بمداهمة مقر الصحيفة «أخبار اليوم» بالدار البيضاء، قبل أن يقتادوا الزميل توفيق بوعشرين».

وأكد الموقع ذاته أنه بمجرد مداهمة عناصر الشرطة لمقر الجريدة، «أمر عناصر الأمن كاتبة المقر بعدم الرد على أي مكالمة واردة، فيما تم منع الزميل بوعشرين من مغادرة المقر، حين كان متجها إلى المصعد، قبل أن تتم مطالبته بالعودة إلى مكتبه. وبعد فترة زمنية تم اقتياده إلى وجهة غير معلومة».

وأفاد بيان للنيابة العامة، صدر قبل قليل، وتلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعلن أنه «بناء على شكاوى توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع السيد توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وأكد المصدر ذاته أنه «من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكاوى ».