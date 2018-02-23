GMT 21:51 2018 الجمعة 23 فبراير GMT 21:54 2018 الجمعة 23 فبراير  :آخر تحديث

مباحثات سياسية بين الامارات والولايات المتحدة

أ. ف. ب.
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ابوظبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية بقصر الشاطئ في العاصمة النائب إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي.

و بحث المسؤولان خلال اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة"، بحسب بيان رسمي.

وأكدا "حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية و تعزيز أطر التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما ناقشا مستجدات الاوضاع في المنطقة وتطرقا إلى "المبادرات و الجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة".

والإمارات حليفة رئيسية لواشنطن في الشرق الاوسط.


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