مباحثات سياسية بين الامارات والولايات المتحدة

ابوظبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية بقصر الشاطئ في العاصمة النائب إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي.

و بحث المسؤولان خلال اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة"، بحسب بيان رسمي.

وأكدا "حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية و تعزيز أطر التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما ناقشا مستجدات الاوضاع في المنطقة وتطرقا إلى "المبادرات و الجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة".

والإمارات حليفة رئيسية لواشنطن في الشرق الاوسط.