ترمب: ملف التجارة يعكر العلاقات مع الصين

واشنطن: قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة إن العلاقات مع الصين في وضع هو "الأفضل على الإطلاق" لا يعكره سوى ملف التجارة "غير المتوازنة" الذي اعتبر إنه يشكل أزمة كبرى.

وقال ترمب "لا اعتقد انه كانت لدينا علاقات افضل مع الصين عما هي عليه الآن" مستخدما اسلوب المبالغة الذي يشتهر بها.

وتابع "بخلاف حقيقة انهم يسحقوننا في مجال التجارة في الفترة الطويلة الأخيرة. انهم يسحقوننا".

ويزعم ترمب باستمرار ان فترة رئاسته ادت الى اقامة العلاقات "الأفضل على الإطلاق" مع عدة دول من استراليا إلى الصين مرورا ببريطانيا.

وأكد مصوبا السهام نحو الرؤساء السابقين ان "الشيء الوحيد الذي يمكن ان يقف في طريقها (العلاقات) هو التجارة. انها احادية الجانب وغير متوازنة الى حد كبيرا".

وقال إن "الاشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لسنوات طويلة حيث انا هنا الآن، لم يكن يجب عليهم ان يسمحوا لهذا بالحدوث . هذا غير عادل الى حد كبير للولايات المتحدة".

وتباهى ترمب بعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ قائلا "علاقتي الشخصية مع الرئيس شي استثنائية للغاية. انه شخص استلطفه، واعتقد انه هو يستلطفني ايضا".

واوصت وزارة التجارة الاميركية مؤخرا بفرض رسوم باهظة على الصين ودول اخرى لمواجهة الوفرة الدولية في الصلب والالومنيوم.

لكن بكين حذرت من أنها ستأخذ اجراءات انتقامية إذا ما استدعى الأمر ذلك.

