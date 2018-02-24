بروكسل: حذر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الجمعة بولندا من ارتكابها "تجاوزات معادية للسامية" وتصرفات اخرى يمكن ان تهدد مكانة وارسو على الصعيد الدولي.

وقال توسك وهو رئيس وزراء بولندي سابق انه ابلغ رئيس الوزراء البولندي الحالي ماتيوش مورافيتسكي على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل عن موجة "تسونامي" من الانطباعات السلبية التي تتكون حول وارسو.

واجاب توسك عندما سئل عن التوتر بين بولندا والاتحاد الاوروبي "ابلغت السيد مورافيتسكي ان الوضع خطير جدا، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح بولندا وسمعتها ومكانتها في العالم".

واشار توسك الى ان هناك "موجة يجب ان تتوقف (...) من التجاوزات غير الحكيمة المعادية للسامية عبر تصريحات تطلق في بولندا".

وواجهت حكومة بولندا اليمينية موجة غضب دولية بعد سن تشريع يعاقب من ينسب جرائم نازية الى الدولة البولندية.

وصب مورافيتسكي لاحقا الزيت على النار عندما قال ان هناك "مرتكبين من اليهود" فضلا عن آخرين بولنديين في الهولوكوست.

وانتقدت بروكسل حكومة "حزب القانون والعدالة" في السنوات السابقة بسبب قيامها باصلاحات قضائية مثيرة للجدل وارتكابها انتهاكات لقوانين بيئية وفشلها في استقبال لاجئين.

وقال توسك ان وارسو يجب ان "توقف موجة الآراء السيئة حول بولندا...وهذه الموجة تتخذ حجم تسونامي".

واضاف "الحكومة تملك القدرة لوقف هاتين الموجتين في حال توفرت لديها الارادة"، مستذكرا كل ما انجزنه بولندا منذ انضمامها الى الاتحاد الأوروبي عام 2004.