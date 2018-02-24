قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيفرض أكبر حزمة من العقوبات على الإطلاق على كوريا الشمالية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة 56 سفينة وشركة نقل بحري.

وقال ترامب في جزء من خطابه الذي سيُلقى قريبا "اليوم، أعلن إطلاق أكبر حزمة من العقوبات الجديدة على الإطلاق على نظام كوريا الشمالية".

وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات الدولية والأمريكية بسبب برنامجها النووي وتجاربها الصاروخية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات في نوفمبر تشرين الثاني استهدفت عمليات الملاحة البحرية والشركات الصينية التي تتعامل مع بيونغيانغ.