ترمب يستخدم كلمات أغنية جاز في خطاب ضد الهجرة

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إلى قراءة كلمات أغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين في واشنطن، لإدانة الهجرة.

إيلاف من واشنطن: خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، أخرج ترمب ورقة من جيبه، وتلا كلمات أغنية "الثعبان" لآل نلسون، التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانًا ضعيفًا، لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرًا. وقال ترمب: "كنت تعرفين جيدًا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك".

أضاف في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين: "فكروا بهذا الشكل في الهجرة". وتابع: "هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس، وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول. الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ". وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، استخدم ترمب كلمات هذه الأغنية خلال مهرجان.

وفي خطابه، الذي استمر ساعة، عاد ترمب إلى مرسوم "داكا"، الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلًا لهؤلاء المهاجرين، الذين يدافع أعضاء الكونغرس الديموقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل، وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وقال ترمب إن "الديموقراطيين لا يتجاوبون إطلاقًا. إنهم لا يريدون أن يفعلوا أي شيء حول داكا"، مؤكدًا أن "أي أمة قوية يجب أن تكون حدودها صلبة".