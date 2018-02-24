GMT 7:09 2018 السبت 24 فبراير GMT 7:15 2018 السبت 24 فبراير  :آخر تحديث
خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين

ترمب يستخدم كلمات أغنية جاز في خطاب ضد الهجرة

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا في الولايات المتحدة تبقي على نفاذ مرسوم الهجرة الصارم
بروكسل تبلغ المجر ان التضامن في ملف الهجرة لا يمكن ان يكون انتقائيا
ترمب يتباحث مع نظيره المكسيكي في الهجرة والتجارة والأمن
قرب التوصل الى اتفاق بين ترمب والديموقراطيين حول الهجرة والحدود
قمة مصغرة أفريقية أوروبية في باريس لبحث أزمة الهجرة
كاليفورنيا تدعي على إدارة ترمب في شأن جدار مكافحة الهجرة
مهاجرو ليبيا واتفاقيات الحد من الهجرة، من زمن القذافي إلى الوقت الحالي

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إلى قراءة كلمات أغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين في واشنطن، لإدانة الهجرة.

إيلاف من واشنطن: خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، أخرج ترمب ورقة من جيبه، وتلا كلمات أغنية "الثعبان" لآل نلسون، التي تروي قصة امرأة تعالج ثعبانًا ضعيفًا، لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرًا. وقال ترمب: "كنت تعرفين جيدًا أنني ثعبان قبل أن تأتي بي إلى بيتك".

أضاف في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين: "فكروا بهذا الشكل في الهجرة". وتابع: "هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس، وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول. الأمر لن يؤدي سوى إلى الأسوأ". وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، استخدم ترمب كلمات هذه الأغنية خلال مهرجان.

وفي خطابه، الذي استمر ساعة، عاد ترمب إلى مرسوم "داكا"، الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلًا لهؤلاء المهاجرين، الذين يدافع أعضاء الكونغرس الديموقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل، وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وقال ترمب إن "الديموقراطيين لا يتجاوبون إطلاقًا. إنهم لا يريدون أن يفعلوا أي شيء حول داكا"، مؤكدًا أن "أي أمة قوية يجب أن تكون حدودها صلبة".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار