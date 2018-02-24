السلطات الإيرانية توقف 3 علماء بيئيين إضافيين

طهران: أوقفت السلطات الإيرانية ثلاثة آخرين من علماء البيئة، ما يرفع عدد الناشطين الموقوفين إلى عشرة، حسب ما أعلن موقع "تابناك" المقرب من المحافظين في وقت متأخر الجمعة.

قال تابناك: "أوقف ثلاثة علماء بيئة في إحدى مدن مقاطعة هرمزغان في جنوب البلاد"، من دون أن يحدّد سبب توقيفهم أو اليوم الذي تمت فيه هذه العملية. وكان العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في لوردين المنطقة الواقعة على مقربة من الخليج.

وأوقف في يناير ثمانية أعضاء في جمعية حماية الحيوانات البرية، إحدى أهم المنظمات الناشطة في حماية البيئة، بتهمة التجسس.

وتوفي أحد الموقوفين، كاووس سيد إمامي في السجن قبل حوالى أسبوعين.

وقالت السلطات الإيرانية أنه انتحر، وهو ما شكّكت به عائلته، وأكدت أنه سبق أن تلقى تهديدات. وكان نائب رئيس جمعية حماية البيئة، كاوه مدني اعتقل لفترة وجيزة في فبراير.

