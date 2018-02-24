ويسبورد سفير إسرائيلي جديد لدى الأردن

نصر المجالي: قالت تقارير إسرائيلية إنه من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، يوم غد الأحد، على تعيين أمير ويسبورد سفيرًا جديدًا في العاصمة الأردنية عمّان، بعد سبعة أشهر من مغادرة السفيرة السابقة إثر الجريمة التي ارتكبها حارس أمن السفارة وأسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين.

ويأتي القرار الإسرائيلي بتسمية السفير الذي كانت سلفا ارسلت ترشيحه للحكومة الأردنية مع تصاعد الحديث عن احتمال اعلان ما اتفق على تسميته "صفقة القرن" للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت السفارة الإسرائيلية افتتحت مجددًا منذ ثلاثة أسابيع، لكن لم يتم تعيين السفير بعد، وكان الموظفون فقط يعملون فيها، إذ بقيت منذ الجريمة التي ارتكبها الحارس الإسرائيلية في يوليو الماضي، بلا سفير، ومن المرجح أن يتغير الوضع يوم الأحد.

وحسب صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، فإن ويسبورد يشغل حاليا منصب مدير قسم الشرق الأوسط في مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية، وهو يعتبر أحد أكثر المسؤولين إلمامًا بعلاقات إسرائيل في العالم العربي، لكنه لم يشغل منصب سفير في أي من الدول حتى اليوم.

وكانت وزارة الخارجية بحسب وسائل اعلام اسرائيلية اتخذت القرار بتعيين السفير الجديد قبل أسبوعين بعد احتجاج الموظفين في وزارة الخارجية على عدم تعيين سفير في الأردن، وعبروا عن احتجاجهم على عدم تعيين سفير بالأردن في رسالة بعثوا بها إلى مدير عام وزارة الخارجية.

ويأتي التعيين بعد ان قدمت حكومة إسرائيل مذكرة رسمية للأردن عبّرت فيها عن "أسفها وندمها" إزاء حادث السفارة الإسرائيلية بعمان، ومقتل القاضي رائد زعيتر برصاص أحد الجنود الإسرائيليين.

وتعهدت تل أبيب في المذكرة بتعويض اهالي الأردنيين الاثنين اللذين قتلا في حادث السفارة الإسرائيلية، وعائلة القاضي رائد زعيتر الذي قتل على يد أحد جنودها على الحد الفاصل بين الضفة الغربية والأردن عام 2014، كما تعهدت رسميا بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.