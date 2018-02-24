الرئيس العراقي: ننظر بأهمية لتعزيز علاقاتنا مع السعودية

مؤيد اللامي الامين العام لاتحاد الصحافيين العرب في استقبال الوفد الاعلامي السعودي في بغداد

أسامة مهدي: أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع السعودية والتعاون من اجل تجاوز جميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة في هذه الظروف التاريخية الحرجة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الرئيس معصوم أجراه وفد سعودي اعلامي ضخم زائر بقصر السلام الرئاسي في بغداد اليوم السبت مؤكدا ان العراق ينظر بأهمية الى ضرورة تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة الأخرى انطلاقا من الشعور بضرورة ترسيخ مبادئ التفاهم وحسن التعايش والتفكير ببناء المنطقة وتقدم دولها وشعوبها وذلك على أسس المصالح المشتركة للبلدان والشعوب.

وشدد معصوم على حرص العراق على أن يكون دائما إلى جنب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء حيث أشار إلى أن تغليب المشتركات والمصالح المتبادلة وارادة الأمن والسلام والتقدم هو الضامن لتجاوز جميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة في هذه الظروف التاريخية الحرجة.

فيديو مقابلة الوفد السعودي الاعلامي للرئيس العراقي فؤاد معصوم

واستمع معصوم إلى "ملاحظات وأسئلة أعضاء الوفد مجيبا عليها بصراحة وشفافية معبرا عن التقدير لدور وسائل الاعلام في أن تكون بمستوى المسؤولية التي تخفف من أجواء التوتر وتراعي متطلبات أمن شعوب وبلدان المنطقة"، كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي اطلعت على نصه "إيلاف".

ودعا الى تعزيز حرية العمل الاعلامي ليكون أداؤه فاعلا ومهنيا وأمينا.

وحضر اللقاء السفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين العراقيين.

مقابلات مع كبار المسؤولين

يذكر انه بعد انقطاع دام 28 عاما، بدأ وفد اعلامي سعودي ضخم يضم اعلاميين يمثلون مختلف الصحف والقنوات السعودية زيارة الى بغداد الجمعة الماضي لاجراء مقابلات صحافية مع كبار المسؤولين العراقيين حول التطورات السياسية والامنية والاقتصادية في بلدهم اضافة الى مسار العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها.

وابلغ مصدر في نقابة الصحافيين "إيلاف" ان الوفد يضم كلا من خالد بن حمد المالك رئيس مجلس ادارة هيئة الصحافيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة والدكتور عثمان بن محمود الصيني رئيس تحرير صحيفة الوطن والدكتور فهد بن حسن ال عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة وفهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير صحيفة الرياض ومحمد بن فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة الرجل وعلي بن عبد الله الزايد رئيس تحرير صحيفة مكة وسعود بن سلطان الريس رئيس التحرير المساعد لصحفية الحياه.

واضاف ان الوفد يضم كذلك كلا من وخالد بن عباس طاشكندي مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ وناصر بن عبد الرحمن الحقباني مدير صحيفة الشرق الاوسط ومحمد بن حسن الشهري رئيس تحرير صحيفه المواطن وعلي بن عبده عبد الفتاح رئيس تحرير صحيفة سبق ومطلق بن حامد البقمي رئيس تحرير صحيفة مال وعبد الملك بن براهيم القميزي وعبد الله بن عبد الرحمن الجحلان امين عام هيئة الصحافيين السعوديين.

واوضح المصدر ان الوفد الاعلامي سيجري مقابلات مع كبار المسؤولين العراقيين ويطلع ميدانيا على تطورات الاوضاع في العراق في شتى المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية خاصة مع تحقيق النصر على تنظيم داعش والاستعدادات الجارية لبدء عمليات اعادة الاعمار التي ستشهدها المدن العراقية المحررة من سيطرة التظيم وآليات انفاق الاموال التي اعلنت عنها الدول المانحة في مؤتمر الكويت لاعمار العراق مؤخرا والبالغة 30 مليار دولار.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة العراقية الحالية اواخر عام 2014 نقلة نوعية في اتجاه تجاوز مرحلة سلفه نوري المالكي الذي ادخل هذه العلاقات في نفق مظلم حيث اثمرت زيارة العبادي الى السعودية منتصف العام الماضي واجرائه مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان عن تأسيس مجلس التنسيق الاعلى بين البلدين لتعزيز علاقاتهما بعد قطيعة استمرت 27 عاما.

وقد شكل تأسيس هذا المجلس فصلا جديدا متطورا في العلاقات السعودية العراقية مادفع المراقبين الى اعتبار مباحثات العبادي مع العاهل السعودي تأكيد لتوقي العراق أستئناف دوره الطبيعي في المنطقة وعودته إلى الساحة العربية بعدما كان غيابه قد تسبب في إضعاف مناعة الدور العربي العام تجاه مختلف التطورات في المنطقة والعالم.