نيكي هيلي: استيقظ ولا أعرف ماذا سيغرد ترمب اليوم

لندن: اعترفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بأنها تنتظر بأعصاب مشدودة تغريدات الرئيس دونالد ترمب التي كثيراً ما تثير الاستغراب بين المسؤولين في المنظمة الدولية.

وقالت هيلي في ندوة اقامها معهد السياسة في جامعة شيكاغو "ان من الواضح ان هذا رئيس يحب الاعلام الاجتماعي وبالتالي اقول لكل من لا يحب تغريداته انه لن يكف عنها ، فهذا هو طبعه وهذا هو ما يفعله".

وأقرت هيلي بأن خواطر ترمب على الانترنت فاجأتها عدة مرات وقالت "انه لأمر مثير أن استيقظ ولا أعرف ما الذي سيغرد عنه" في ذلك اليوم مشيرة الى انها تعيش حياتها "وتغريداته على البال".

وتحدثت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عن نشاط ترمب على تويتر وكيف انه يؤثر في نظرة المجتمع الدولي الى الولايات المتحدة. وقالت خلال الندوة "وجدتُ انهم في الأمم المتحدة مشدودون الى تغريداته وبالتالي فان كل ما يقوله أو يفعله يأخذونه على محمل الجد. فالذي يتحدث هو الرئيس وبالتالي فان ذلك يطغي في الاعلام ويطغي على كل شيء آخر ، ويكون رد فعلهم على هذا الأساس. وعليه إذا كنا نحاول تمرير شيء ضد الأسلحة الكيمياوية وهو ينشر شيئاً ما فانهم يأخذونه مأخذ الجد بدرجة كبيرة".

ويقول مراقبون ان نشاط ترمب على تويتر كان مصدر خلاف بينه وبين افراد طاقمه منذ توليه الرئاسة.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بيزنس انسايدر". الأصل منشور على الرابط التالي

http://uk.businessinsider.com/trump-twitter-habit-nikki-haley-2018-2