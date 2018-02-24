محمد بن راشد يبحث عن «صناع الأمل» العرب لعام 2018

«إيلاف» من دبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي للعام الثاني على التوالي عام 2018.

وغرد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مطلوب للعمل معنا في 2018" وضمت الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة في المرشحين، والذين سيمنحون مزايا ومكافآت بقيمة مليون درهم.

وتأتي خطوة ابن راشد في البحث عن صناع الأمل ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

نشر الأمل وصناعة الفرق

وكان الشيخ محمد قد أطلق في فبراير العام الماضي 2017 مبادرة "صنّاع الأمل"، كأكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، وصناعة الفرق في حياة الناس.

ما هي «صنّاع الأمل»؟

تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي، والتي لمع من خلالها رجال ونساء من مختلف الأعمار عملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم. وإيماناً وتقديراً للجهود الإنسانية والخيِّرية المبذولة، سوف تقوم المبادرة بتكريم هؤلاء العاملين وذلك من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً وإبراز دورهم الفعّال للمجتمع كي يواصلوا مسيرتهم المعطاءة التي تسهم في بناء مجتمع ينعم بالرقي والازدهار في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والعمل الشبابي والعمل التطوعي والإعلام الجديد.

كيفية المشاركة

يمكن المشاركة في المبادرة كصانع أمل من خلال تعبئة نموذج التسجيل، تصف فيها المبادرة الخاصة بك، مع توفير المعلومات المساندة، وإرفاق صور وفيديوهات وموقع الكتروني للمبادرة.

كما يمكنك ترشيح صانع أمل من خلال تعبئة نموذج الترشيح، ووصف المبادرة، وكتابة معلومات المرشح أو المرشحين.

ويفضل ان يتم تدعيم طلبات الترشيح بأي ملفات مساندة من صور وفيديو لتحسن من فرص التأهل للمراحل المتقدمة.

معايير الترشيح

ستكون مرحلة الترشيح النهائية في مبادرة صنّاع الأمل على شكل مقابلة شخصية مع أفضل 12 صانع أمل بلغوا هذه المرحلة المتقدمة، بحيث يتم اختيار أفضل 5 مشاركات من هذه المجموعة بناء على المعايير التالية:

أن تكون قصة صانع الأمل ملهمة وصادقة ومؤثرة في المجتمع المحيط، مع إرفاق الوثائق اللازمة (صور ومقاطع فيديو) لدعم مشاركتك، وأن يكون أثر مبادرة صانع الأمل محسوسا، حتى لو كان صغيرا، كما يجب أن تتوافق جهود صانع الأمل مع القوانين في بلد إقامته، ويجب أن تكون مشاركة صانع الأمل متوافقة مع الشروط والأحكام، وأن يكون صانع الأمل مقيمًا في دولة عربية ولا يُشترط أن يحمل جنسية تلك الدولة، وأن يتقن مهارات البذل والعطاء وخدمة الناس دون مقابل.

كما يشترط بصانع الأمل أن يتمتع بخبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس، وأن يكون مشهودا له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، وأن يكون إيجابيا ومؤمنا بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي.

أما شرط العمر فيتراوح بين 5 سنوات و 95 عاماً، وباب التقديم مفتوح لكل مواطني العالم العربي.

الأحكام العامة

الشروط الواردة أدناه تتضمن شروط وأحكام مبادرة صنّاع الأمل (يشار إليها لاحقًا بـ "المبادرة") وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها. وعليه، فإن الاشتراك في المبادرة يعني الموافقة والالتزام التام بهذه الشروط والأحكام وما يترتب عليها. وهذه المبادرة تابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتفظ لجنة صنّاع الأمل بحق إلغاء أو تمديد أو تعديل مجريات المبادرة أو شروطها أو أحكامها من دون إشعار مسبق ولا يحق للمشارك الاعتراض. علماً بأن أي تغييرات تجري في المبادرة سوف يتم نشرها على الموقع الرسمي:www.ArabHopeMakers.com وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرة.

كل المشاركات التي تُقدم للمبادرة تخضع للمراجعة والتدقيق وذلك للتأكد من مدى أهليتها وتوافقها مع معايير المبادرة والتوجه العام لها والشروط والأحكام.

وعلى جميع المشاركين الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء المدة المحددة لتقديم المشاركات. ويُقرّ المشارك أنّه اطّلع ووافق على شروط وأحكام المبادرة قبل المشاركة. ويعد التقديم على المبادرة إقرارًا بقبول الشروط والأحكام.

أي مشاركة يثبت انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر سواء بالسرقة أو التقليد سوف يتم استبعادها من المشاركة، وسوف يعرض صاحب المشاركة نفسه للمساءلة القانونية، وفي حال تبين أن أحد الفائزين في المبادرة قد انتهك أيًّا من حقوق الملكية أو حقوق النشر أو السرقة أو التقليد أو ارتكب أي مخالفة قانونية للفوز بالجائزة فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية وإعادة الجائزة للجهة المالكة للمبادرة.

في حال إيقاف المبادرة، يقوم المنظمون بنشر رسالة في القنوات الرسمية الخاصة بهم وعلى الموقع www.ArabHopeMakers.com تفيد بإيقاف الجائزة.

ويحق للجنة المبادرة المطالبة بالمزيد من المعلومات أو الوثائق لدعم المشاركة أو التحقق من المصداقية، في حال اقتضى الأمر ذلك.

في أي مرحلة من مراحل المبادرة، تحتفظ لجنة صنّاع الأمل بالحق في إقصاء أي مشاركة لا تتوافق مع الشروط والأحكام أو التوجه العام للمبادرة.

أهلية المشاركين

يجب أن تكون المشاركة ملكا للمشارك وحده أو ضمن مجموعة من المشاركين. بإمكان المشاركة أن تكون أي فعل خير يعود على المجتمع بالمنفعة بشكل كامل أو جزئي.

ويجب أن تكون المشاركة تحت اسم المشارك أو مجموعة من المشاركين في الفئة العمرية ما بين 5 و95 سنة، ويجب أن يكون صانع الأمل ناشطا. و أن يكون صانع الأمل ملهمًا في مجتمعه.

يجب أن يكون صانع الأمل مقيمًا في دولة عربية (لا يشترط أن يحمل جنسية تلك الدولة).

وفي حالة إقصاء مشارك، يحق للجنة صنّاع الأمل اختيار مشارك بديل. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مشاركة من قبل لجنة التدقيق وفق المعايير ذاتها التي تمّ على أساسها اختيار المشارك الأساسي. ويتعهد المشارك بأن تكون جميع المعلومات المقدمة من طرفه في هذه المبادرة صحيحة وكاملة ومُحدَّثة.

ويجب أن يكون للمشارك كامل الصلاحية للموافقة على هذه الشروط والأحكام. ويجب على المشارك أيضاً تحقيق أي التزامات أو أي حقوق لطرف ثالث. كما يجب عليه التصريح بالتزامه بأي علاقة تعاقدية مع طرف ثالث سواء كانت وكالة أعمال أو إدارة مواهب أو غير ذلك مما قد يمنع المشارك من المشاركة بشكل كامل أو جزئي في المبادرة أو مما قد يحد صلاحيات لجنة المبادرة من استخدام المشاركة والمحتوى بشكل كامل أو جزئي.

ويمكن لأي مشارك الانسحاب من المبادرة في أي مرحلة قبل تاريخ 3 أبريل 2017. على أن يرسل إيميلاً إلىadmin@ArabHopeMakers.com لطلب الاستبعاد من المراحل المتبقّية.

ويحق للجنة صنّاع الأمل نشر ما تراه مناسباً من المعلومات المدخلة في نموذج التسليم عن المشاركين خلال أي مرحلة من المبادرة لأهداف ترويجية. وتلتزم لجنة صنّاع الأمل بعدم إفشاء أي معلومات شخصية تخص المشاركين لأي طرف ثالث، تُستثنى من ذلك المطالبات القانونية أو التعاون مع أي جهات حكومية بموجب مذكرة قانونية.

ترشيح صانع الأمل

لترشيح شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن لديهم مبادرات ملهمة لتشارك في البرنامج يجب زيارة الموقع www.ArabHopeMakers.com والضغط على "رشح صانع أمل"، و تعبئة نموذج التسجيل و تزويد معلومات التواصل المطلوبة الخاصة بك و بالشخص الذي ترغب في ترشيحه.

سيتم التواصل مع المرشحين بالهاتف أو الإيميل، وتطبق شروط وأحكام المبادرة على جميع المرشحين.

إنتاج الفيديو

لجنة صنّاع الأمل مسؤولة عن إدارة عملية إنتاج الفيديو الترويجي لأفضل خمسة مشاركات لصنّاع الأمل وسيكون ذلك بالتعاون مع شركة إنتاج مختصة في هذا المجال.

تعود ملكية كل فيديو خاص بأفضل خمس مشاركات إلى لجنة صنّاع الأمل، ولا يحق للمشاركين الخمسة الاعتراض على نشر الفيديو بعد أن تتم عملية الإنتاج.

يجب أن يوافق المشاركون الخمسة على الشروط والأحكام الخاصة بإنتاج الفيديوهات. وسيتم تزويدهم بها عند بداية مرحلة الإنتاج.

اختيار الفائزين

بعد انتهاء مرحلة استقبال المشاركات، تقوم لجنة صنّاع الأمل بانتقاء أفضل 12 مشاركة للتأهل إلى مرحلة الترشيح (المقابلات الشخصية). وتحتفظ لجنة صنّاع الأمل بحق اختيار أي مرشحين يتأهلون إلى مرحلة الترشيح لإجراء المقابلات الشخصية.

بعد انتهاء المقابلات الشخصية، سيتم اختيار أفضل خمس مشاركات من قبل لجنة ترشيح مختصة وذلك للبدء في مرحلة إنتاج الفيديو للمشاركين الخمسة. وستقوم لجنة الترشيح بالمقابلات إما شخصيا أو عبر الهاتف أو عن طريق استخدام أي أداة تواصل عن بعد كبرنامج سكايب أو غير وذلك لراحة المشاركين.

وستعرض المشاركات الخمسة بعد أن تتم عملية إنتاج الفيديو لكل منها على موقع المبادرة www.ArabHopeMakers.com

سيتم إعلان الفائز الأول بلقب " صانع الأمل" و ذلك بناء على تقييم لجنة التحكيم. وتحتفظ لجنة صنّاع الأمل بحق سحب الجائزة من الفائز الأول في حال اكتشاف إعطاء معلومات خاطئة من قبل المشارك، أو اكتشاف سوء استخدام المشارك للتكنلوجيا لكسب المزيد من الأصوات أو أي دليل قد يعرض مصداقية الأصوات للخطر. و في هذه الحالة يحق للجنة صنّاع الأمل اختيار فائز بديل.

الملكية الفكرية

سوف تحتفظ لجنة صنّاع الأمل بالملفات التفصيلية المرفقة ضمن نموذج المشاركة في المبادرة أو المرسلة بالبريد الإلكتروني.

للمشاركة في المبادرة، على المشارك الموافقة بمنح الحقوق للجنة صنّاع الأمل، أو أي جهة تفوضها اللجنة بنشر ما تراه مناسباً من المشاركات على موقع صنّاع الأمل أو في أي وسيلة إعلامية أخرى سواء المعروفة حالياً أم الناشئة مستقبلاً مما قد يتضمن مواقع إلكترونية، هاتف نقال، تلفزيون، أو راديو كما يوافق المشارك على استخدامها في إطار الأنشطة الترويجية والإعلانات والدعاية الإعلانية المتعلقة والخاصة بلجنة صنّاع الأمل. ويكون أيضاً المشارك قد وافق على منح لجنة صنّاع الأمل ترخيصاً غير حصريّ ولا رجوع فيه بغرض نسخ أو نشر أو نقل المشاركة مع أحقية تحرير وتعديل وإعادة ترتيب وقص وترجمة المشاركة وإعادة إخراجها للأغراض الخاصة بالمبادرة.

ويجب أن لا تحتوي المشاركة على أي معلومات قد تعرض مصداقية المشاركة للمسائلة، كذكر اسم طرف ثالث ليس له أي صلة بالمشاركة.

يجب ألا تنتهك المشاركة أي حقوق أو قوانين أو أحكام دولية أو محلية أو تشجع بأي شكل من الأشكال على انتهاك تلك الحقوق والقوانين والأحكام.

ولجنة صنّاع الأمل غير مسؤولة عن كافة الإجراءات القانونية تجاه انتهاك أي قوانين قد يكون المشارك انتهكها أمام الجهات الرسمية.

المسؤولية القانونية

لا تتحمل لجنة صنّاع الأمل أي مسؤولية عن أي خسائر مادية أو أيّ أضرار معنوية يتكبدها المشارك ناتجة عن المشاركة في المبادرة.

لا تتحمل لجنة صنّاع الأمل أي مسؤولية إذا تم تسليم معلومات خاطئة، غير دقيقة أو أخطاء بشرية أو أعطال فنية أو فقدان أو تأخير نقل البيانات أو حذفها، أو عطلها أو عطل في خط الهاتف، الكمبيوتر أو الشبكة، أو ملحقات الكمبيوتر، أو برامج أو أي أسباب أخرى قد تُعطل دخول الموقع.

الاختصاص

كلّ نزاع قد ينشأ بشأن القواعد والشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة تتم تسويته ودياً. وفي حال تعذّر الحل الودّي، يلجأ الطرفان إلى التحكيم وفقاً للقانون الإماراتي ويكون التحكيم حصراً للقانون الإماراتي والاختصاص حصراً للجهات القضائية الإماراتية وذلك دون اعتبار لموطِن المشارك. وعلى جميع المشاركين الالتزام بالقوانين و الأحكام المتبعة في البلاد التي يكمن فيها نشاط مبادراتهم و عدم انتهاك أو مخالفة هذه القوانين بأي طريقة. في حال ارتكاب أي مخالفة أو وجود أي ادعاء من قبل السلطات الرسمية، فلن تتحمل لجنة صنّاع الأمل أي مسؤولية قانونية، و سيتحملها المشارك وحده.

الجوائز

يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون درهم إماراتي، ويحصل على لقب "صانع أمل"، ويتم تكريمه من قبل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فيما يتم تكريم الفائزين بالمراكز الأربعة التالية من قبل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

صناع الأمل 1 .. ومفاجأة ابن راشد

وفي مايو 2017 فاجأ الشيخ محمد بن راشد الوطن العربي بتتويج خمسة صناع أمل بلقب "صانع الأمل الأول"، مؤكداً بأنهم كلهم أوائل وكلهم يستحقون اللقب، وما يقدمونه من أجل خير الإنسانية يجعلهم جميعاً منارات للعطاء يهتدي الناس بها. وقدم مكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي، لتكون جائزة العطاء الأغلى من نوعها في العالم.

وكان ذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي للاستوديوهات لتكريم صناع الأمل وتتويج الفائز الأول على مستوى الوطن العربي من بين أكثر من 65 ألف صانع أمل تقدموا للمشاركة في مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي.

وكان الجمهور ولجنة التحكيم قد استعرضوا المشاريع والمبادرات الإنسانية للمرشحين الخمسة من صناع الأمل الذين بلغوا النهائيات، وهم المغربية نوال الصوفي، المقيمة في إيطاليا، التي كرست نفسها لإنقاذ اللاجئين الفارين إلى أوربا عبر قوارب الموت، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ، وهشام الذهبي، من العراق الذي تبنى قضية أطفال الشوارع في العراق فآواهم في بيت خصصه لرعايتهم، مقدما لهم الرعاية النفسية والصحية والتربوية والتعليمية، ومعالي العسعوسي، من الكويت، التي هاجرت إلى اليمن قبل عشر سنوات لتنفذ العديد من المبادرات الإنسانية هناك، و ماجدة جبران، أو ماما ماجي من مصر، التي كرست نفسها لخدمة فقراء مصر، و"الخوذ البيضاء"، منظمة الدفاع المدني السوري، الذين يعملون لإنقاذ ضحايا القصف في سوريا.

وبعد اختيار نوال الصوفي، حسب تصويت كل من الجمهور في القاعة وأعضاء لجنة التحكيم، أعلن الشيخ محمد بن راشد تكريم المرشحين الخمسة، بمنح كل صناع الأمل الخمسة مكافأة بقيمة مليون درهم لكل منهم، دعماً منه لمشاريع المرشحين ومبادراتهم ومساعيهم كي يكون العالم أجمل وأفضل.

وتم استقبال صناع الأمل الخمسة الذين بلغوا التصفيات النهائية لمواجهة الجمهور ولجنة التحكيم للمرة الأخيرة قبل التصويت على المرشح الذي يستحق لقب صانع الأمل الأول في الوطن العربي. وحاور الإعلامي أحمد الشقيري المرشحين الخمسة، ضمن لجنة التحكيم التي ضمت إلى جانب الشقيري الوزيرة الاماراتية نورة الكعبي، وعلي جابر مدير عام مجموعة "إم بي سي" وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام.

تصفيات

هذا وكانت الترشيحات للقب صانع الأمل قد خضعت لتصفيات عدة، مرت خلالها عبر لجان تحكيم فرعية ضمن آلية تقييم اعتمدت معايير خاصة، أهمها أصالة المبادرة وحجم ما يستثمره فيها صاحبها من جهد واهتمام، وحجم التأثير الذي تملكه المبادرة على الأطراف المعنية أو المستفيدة، ومدى تفاعل المجتمع المحلي معها، وإمكانية تطويرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها. وبلغت التصفيات النهائية عشرون قصة، تمثل مختلف أطياف الأمل العربي، حيث تمت دعوة أصحابها إلى دبي في إبريل الماضي لمناقشتهم والتعرف على تجاربهم ومبادراتهم بصورة أكبر، قبل أن تختار لجنة التحكيم المرشحين الخمسة الذين بلغوا التصفيات النهائية.

5 قصص

وتم عرض قصص المرشحين الخمسة، قبل التصويت لهم، من خلال فيديوهات مؤثرة تلخص تجاربهم وبذار الأمل التي غرسوها في مجتمعاتهم، حيث استدرّت حكاياتهم لحظات عاطفية مؤثرة، تفاعل معها عدد كبير من الجمهور بالبكاء، وقد مستهم المعاناة والألم والفرح بالأمل الذي يسعى صناع الأمل إلى تحقيقه.