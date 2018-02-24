الحكومة الأردنية: خروج 7 ودخول 9 في تعديل

نصر المجالي: ينتظر أن يصدر مرسوم ملكي أردني بإجرء تعديل على حكومة هاني الملقي في محاولة لامتصاص غضب الشارع من الإجراءات الاقتصادة التي اتخذتها الحكومة في الأوان الأخير.

ونالت حكومة الملقي وهي الثانية منذ 2016، ثقة مجلس النواب الأردني في جلسة يوم الأحد الماضي بواقع 67 صوتا وحجب 47 من أصل 130 نائبا يشكلون عدد أعضاء المجلس.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلامية ووسائل اتصال أردنية فإن كل من الدكتور ممدوح العبادي والدكتور بشر الخصاونة، والدكتور وائل عربيات، وياسين الخياط وحازم الناصر وحديثة الخريشا وغالب الزعبي خرجوا من الحكومة في التعديل.

وقال موقع (عمون) إن التعديل الوزاري المنتظر، جاء على النحو التالي:

جمال الصرايرة نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون السياسية، وهو كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية.

الدكتور جعفر حسان نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية (ويعمل مدير لمكتب الملك)

الدكتور عبدالناصر ابو البصل وزيرا للاوقاف

علي الغزاوي وزيرا للمياه والري

الدكتور نايف الفايز وزيرا للبيئة

الدكتور أحمد العبادي وزير دولة للشؤون القانونية

بشير الرواشدة وزيرا للشباب

الدكتور سمير مبيضين وزيرا للداخلية

سمير مراد وزيرا للعمل.