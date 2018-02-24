الملك سلمان يسلم كأس المؤسس للأمير فيصل بن خالد

إيلاف من الرياض: سلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كأس المؤسس للأمير فيصل بن خالد مالك الاسطبل الأحمر، الفائز في سباق مسافة الميل بالمهرجان السنوي لسباق الخيل.

رعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز - الرئيس الفخري لنادي الفروسية - مساء اليوم السبت المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

ولدى وصول الملك يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان، كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير فيصل بن خالد، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، ونائب أمير الرياض محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك مكانه في الحفل.

عشرة أشواط

جدير بالذكر أن برنامج السباق تكون من عشرة أشواط، خصص الشوط العاشر على كأس المؤسس الملك عبد العزيز (الفئة الأولى) ومسافته 1600 متر، في حين انطلق الشوط الأول على جائزة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ومسافته 1600 متر، بينما حدد الشوط الثاني على جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن تركي، ومسافته 1800 متر.

وانطلق الشوط الثالث على جائزة الأمير عبد الله بن سعود بن عبد الله (صنيتان)، ومسافته 1800 متر، والشوط الرابع على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري، ومسافته 1400 متر، والشوط الخامس على جائزة الأمير ناصر بن سعود بن فرحان، ومسافته 1400 متر، والشوط السادس على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، ومسافته 1800 متر، والشوط السابع على جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل، ومسافته 1600 متر، والشوط الثامن على جائزة الأمير عبد الله بن جلوي بن تركي، ومسافته 2400 متر، والشوط التاسع على جائزة الأمير عبد العزيز بن جلوي بن تركي، ومسافته 1600 متر.

