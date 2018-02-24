الأمطار وكرات الثلج تهشم زجاج السيارات بالمدينة المنورة

إيلاف من الرياض: علقت السلطات السعودية الدراسة في بعض المحافظات نظرًا لسوء الأحوال الجوية، فيما هشمت الأمطار وكرات الثلج زجاج بعض السيارات بالمدينة المنورة.

وتحت هاشتاغ #المدينة_المنورة_الآن، و #تعليق_الدراسة، تناول المغردون السعوديون، مجموعة من الصور والفيدوهات التي توثق لحظات سقوط الأمطار المصحوبة بكرات من الثلج، وما تسببت فيه من أضرار على السيارات.

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية في السعودية، سعيد الباحص، بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أصدرت قرارا بتعليق الدراسة غدا الأحد في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكدت مصادر تعليق الدراسة في جميع المحافظات التابعة للمدينة المنورة.

وأوضح الباحص أن قرار التعليق في المنطقة الشرقية جاء بناء على توصية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن التوقعات تؤكد استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة ورياح نشطة تحد من مستوى الرؤية الأفقية.

وفي سياق متصل دعا المتحدث الإعلامي إلى ضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني، وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالات الجوية.

تعرضت المدينة المنورة، السبت، لأمطار غزيرة مصحوبة بكرات من البَرَد أحدثت أضرارا بالسيارات وعطلت حركة المرور.

كرات الثلج

وكانت الأمطار والبَرَد أكثر غزارة في منطقة الفقرة غرب المدينة المنورة، الأمر الذي تسبب في احتجاز بعض السيارات في الأنفاق وتوقف حركة السير.

وهطل البَرَد أيضا بغزارة على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وأحدث أضراراً في زجاج السيارات الرابضة بالمواقف الخارجية في المطار.

ومن جانبها، باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة منذ سقوط الأمطار حتى الآن التعامل مع 18 حالة سقوط (انزلاق)، وتم نقل 15 حالة، وإسعاف 3 في الموقع، فضلا عن مواجهة 7 حوادث مرورية، حيث جرى نقل 6 حالات ومعالجة حالة واحدة.

واشرت الفرق التطوعية الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف معالجة 54 حالة، ونقلت جميعها إلى سيارات الإسعاف المتمركزة والمراكز الصحية.