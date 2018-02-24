الإمارات تحتفل باليوم الوطني للكويت

دبي: احتفلت المطارات في دولة الإمارات باليوم الوطني الكويتي الذي يصادف في الخامس والعشرين من فبراير، فقدمت الهدايا التذكارية ووزعت الورود والحلوى والضيافة العربية والأعلام الكويتية على الزوار الكويتيين القادمين إلى الإمارات لقضاء إجازاتهم في ربوعها.

وينظم عدد من إمارات الدولة بهذه المناسبة باقة من العروض الفنية والتراثية والحفلات الغنائية التي يحييها مطربون إماراتيون وخليجيون، كما تضاء أبرز المعالم العمرانية في الدولة، مثل برج خليفة في دبي وجسر الشيخ خليفة في أبوظبي بعلم دولة الكويت .

وتمتد العلاقات الإماراتية - الكويتية لعقود مضت، بحسب وكالة «وام» حيث شهد البلدان خلالها محطات بارزة حافلة بالتميز أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدما، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وازدادت العلاقات الثنائية بين البلدين تمسكا ورسوخا في ظل قيادة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.