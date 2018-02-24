النيابة العامة: بوعشرين يتابع بناء على شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية

«إيلاف» من الرباط: كشفت النيابة العامة عن القضايا التي كانت وراء اعتقال الصحافي وناشر صحيفة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، مساء أمس الجمعة من مقر الصحيفة بالدار البيضاء.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان مساء اليوم السبت، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "أنه تبعا للبيان الصادر عنه مساء أمس الجمعة بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، من أجل شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية".

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة "سبق لها أن توصلت بهذه الشكاوى"، وأكدت أن "تم وضع السيد توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية. وتواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في القضية".

وزاد البيان موضحا أنه "تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلاً".

وشددت النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، على أنه "خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البيان. كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة".