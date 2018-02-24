مقتل عنصري شرطة في هجوم لداعش على حقل نفطي في العراق

كركوك: قتل شرطيان مكلفان حراسة حقل نفطي بشمال العراق في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية السبت، بحسب ما أعلن مصدر في الاجهزة الامنية.

وقال المصدر "هاجم ارهابيو تنظيم الدولة الاسلامية مركزا لشرطة النفط بالقرب من البئر 43 التابعة لحقل خباز ما أدى الى مقتل شرطيين واصابة ثالث بجروح".

وأوضح المصدر انه الهجوم الاول من نوعه الذي ينفذه جهاديو التنظيم بعد استعادة السيطرة على الحويجة المجاورة في تشرين الاول/اكتوبر المعقل الاخير للتنظيم في شمال العراق.

وتتضمن محافظة كركوك التي استعادتها بغداد من الاكراد في الخريف الماضي خمسة حقول نفطية هي بابا كركر، هافانا، باي حسن، جمبور وخباز. وتبلغ قدرتها الانتاجية نحو 470 الف برميل في اليوم لكنها تعمل بوتيرة متباطئة لصعوبة تصدير النفط لان الانبوب الذي يربط بين كركوك وميناء جيهان في تركيا خارج الخدمة.

وصدر العراق ثاني منتج للنفط الخام بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في كانون الاول/ديسمبر 109,6 ملايين برميل في ما يشكل رقما قياسيا لمجمل العام 2017 بحسب أرقام وزارة النفط.

وفي الشهر نفسه، أعلنت السلطات "انتهاء" الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان سيطر على نحو ثلث اراضي البلاد في العام 2014.

وقبل اسبوع، قتل 27 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقية مساء الأحد في كمين لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الحويجة قرب كركوك شمال بغداد.