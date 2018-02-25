إحباط مخططي اعتداءات في فرنسا منذ بداية يناير

باريس: أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الأحد احباط مخططي اعتداءات في فرنسا منذ بداية كانون الثاني/يناير، الأول كان سيستهدف "منشأة رياضية كبيرة" والثاني القوات المسلحة.

وصرّح كولومب لاذاعة "اوروبا 1" انه "منذ الاول من يناير، أحبطنا مخططي اعتداءات لم يتم اعدادهما بشكل نهائي"، مشيرا الى احباط هذين المخططين "في الجنوب" و"في الغرب".

وأضاف الوزير "كان الشباب مستهدفين" مشيرا الى مخطط الاعتداء على "منشأة رياضية كبيرة".

وقال ان الأشخاص الذين تم استجوابهم موجودون حاليا "في السجن" وكانوا موضع "مراقبة". وتابع "هكذا تمكنا من احباط" المخططين رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل حول أماكن التوقيف وأهداف المخططين.

وأشار الى أن أسماء هؤلاء الأشخاص مدرجة في "سجل البلاغات لمنع التطرف الارهابي".

ولفت الى أن ثلاثة مساجد مغلقة حاليا في فرنسا، اثنان منها في جنوب شرق البلاد والثالث في المنطقة الباريسية لأنه كان يجري فيها "تمجيد الإرهاب".

وتم احباط 20 اعتداء في فرنسا عام 2017، بحسب الأرقام الرسمية.

وكانت اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية كشفت في السابع من نوفمبر الماضي اعتقال عشرة اشخاص في فرنسا وسويسرا كانوا يتبادلون تعليقات اسلامية "مقلقة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتبين ان عملية الاعتقال هذه لها علاقة باعتقال صبي كان يريد شن هجوم بالسكين في فرنسا.

وخلال العام 2017 تبنى تنظيم الدولة الاسلامية اعتداءين في فرنسا، الاول في 20 أبريل في جادة الشانزليزيه في باريس، والثاني في الاول من أكتوبر في محطة سان شارل في مدينة مرسيليا بجنوب شرق فرنسا، وقد تسببا بمقتل ثلاثة اشخاص.

