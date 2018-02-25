المكسيك: إيقاف 4 شرطيين متورطين في اختفاء 3 إيطاليين

غوادالاخارا: أوقف أربعة من عناصر الشرطة المكسيكية بتهمة التسبب في اختفاء ثلاثة إيطاليين في 31 يناير في ولاية ياليسكو، غرب البلاد، كما أعلنت النيابة العامة المحلية السبت.

وقال النائب العام في هذه الولاية راول سانشيز للصحافة، ان عناصر قوى الامن هؤلاء، وبينهم امرأة، "اعترفوا بأنهم سلموا (الايطاليين) الى عناصر للجريمة المنظمة في مدينة تيكاليتلان" البالغ عدد سكانها 16.500 نسمة وتبعد نحو 600 كلم غرب مكسيكو.

اضاف ان الشرطيين الاربعة الذين كانوا جميعا في مركزهم بتيكاليتلان، متهمون بانهم السبب في "الاختفاء القسري للاشخاص" من دون مزيد من الإيضاحات. المختفون ثلاثة ايطاليين من عائلة واحدة، وهم رجل وابنه وابن شقيقه، وتبلغ اعمارهم 60 و25 و29 عاما.

وكانوا في المكسيك بصفة سائحين، وقد شوهدوا للمرة الاخيرة في 31 يناير في تيكاليتلان، كما قال أحد اقربائهم ماريو دو فيتا، ابن شقيق الستيني المختفي. والمرة الاخيرة التي حصل خلالها دو فيتا على معلومات عن اقاربه الثلاثة كانت اعتقالهم من قبل الشرطة في محطة محروقات.

