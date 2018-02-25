لندن تعيّن سفيرًا جديدًا لدى اليمن

بعد أيام من تعيين الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث مبعوثًا أمميًا في اليمن، أعلنت لندن عن تعيين مايكل إيرون سفيرًا لصاحبة الجلالة البريطانية لدى جمهورية اليمن.

إيلاف: سيتولى السفير إيرون، وهو سفير سابق لدى كل من السودان وليبيا والعراق والكويت، مهام منصبه الجديد خلال فبراير الجاري، وهو يخلف السفير سايمون شيركليف، الذي تم تعيينه مديرًا للأمن القومي في وزارة الخارجية البريطانية.

تعليقًا على تعيين السفير الجديد، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن "المملكة المتحدة تعمل جاهدة لمساعدة شعب اليمن في هذه الأوقات الصعبة من تاريخهم. ونحن نؤكد بوضوح أن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع وإنهاء المعاناة الإنسانية هو السبيل الوحيد لتحقيق المستقبل المستقر والمزدهر الذي يستحقه شعب اليمن".

أضاف: "لدى مايكل خبرة واسعة من واقع خدمته سفيرًا للمملكة المتحدة، وكان آخر المناصب التي شغلها هو السفير لدى السودان وليبيا. وإنني أتطلع قدمًا إلى العمل معه للمساعدة على أن يتحقق لليمن مستقبل مستقر وينعم بالسلام".

معالجة الأزمة

من جهته، قال إيرون: "يشرفني تعييني سفيرًا لدى اليمن. إن للمملكة المتحدة دورًا قياديًا في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وإنني أتطلع قدمًا إلى العمل مع اليمنيين ومع شركاء في المنطقة ودوليين، ومع كل أطراف الصراع، وذلك دعمًا لهدف أن ينعم اليمن بالسلام والاستقرار والأمن".

يشار إلى أن السفير إيرون عمل في مواقع دبلوماسية عديدة منذ 1984، من بينها كما ورد على موقع وزارة الخارجية البريطانية: مدير إدارة الشرق الأوسط، رئيس مكتب الحكومة الإسكتلندية في الاتحاد الأوروبي، ومستشار سياسي في البعثة البريطانية في بروكسل، نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية في مسقط، بعثة المملكة المتحدة في نيويورك، سكرتير أول لشؤون الشرق الأوسط وقبرص، مسؤول شؤون عملية السلام في الشرق الأوسط، إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، سكرتير أول للشؤون التجارية والاقتصادية في البرازيل، منتدب لدى المفوضية الأوروبية، ومسؤول مساند للمؤتمرات في الجمعية العامة في بعثة المملكة المتحدة قي نيويورك، مسؤول مساعد لشؤون إيران بإدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

