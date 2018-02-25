توقيف صالح مسلم في تشيكيا بناء على طلب تركي

إيلاف من لندن: أعلن الْيَوْم أن السلطات في تشيكيا اعتقلت في العاصمة براغ الرئيس السابق لتنظيم (ب ي د) صالح مسلم، بحسب وكالة أنباء تركية.

ولم تكشف وكالة الأناضول التركية الرسمية مزيدًا من التفاصيل، لكن مصادر كردية قالت لـ"إيلاف" إنه جرى توقيف مسلم في الفندق أمس، "واتهمت السلطات التركية بأنها تغطي فشلها في الهجوم على عفرين باعتقال مسلم".

رصد عبر الإعلام

وقالت المصادر إن "السلطات التشيكية أوقفت الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي صالح مسلم، في العاصمة التشيكية براغ، بناء على طلب من تركيا".

وكان الرئيس السابق في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم وصل إلى العاصمة التشيكية براغ للمشاركة في أحد الاجتماعات الخاصة بالشأن الكردي.

وأكدت المصادر أن "المخابرات التركية رصدت وجود مسلم في العاصمة التشيكية براغ، وأن وسائل الإعلام نشرت صورًا له، مما جعل الشرطة التشيكية تشدد التدابير الأمنية حول الفندق الذي كان مسلم يقيم فيه".

قائمة مطلوبين

وعبّرت المصادر عن مفاجأتها "لأن الشرطة التشيكية داهمت الفندق يوم أمس، وأوقفت صالح مسلم، بناء على شكوى مقدمة من تركيا". ويتواصل المسؤولون الأكراد مع المسؤولين التشيكيين حول الموضوع.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدرجت وزارة الداخلية التركية، صالح مسلم على "القائمة الحمراء" ضمن "قائمة الإرهابيين المطلوبين".

وارتفع عدد المُدرجة أسماؤهم على قائمة ما أسمتهم تركيا "الإرهابيين المطلوبين"، التي تضم 5 قوائم فرعية، إلى 878 إرهابيًا، بينهم 135 في القائمة الحمراء، و77 في الزرقاء، و77 في الخضراء، و97 في البرتقالية، و492 في الرمادية.

هذه القوائم، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات التركية، بسبب انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "فتح الله غولن- الكيان الموازي". وتمنح السلطات التركية مكافأة مالية بقيمة 4 ملايين ليرة (نحو مليون و66 ألف دولار)، إلى من يقدم معلومات حسب المصدر عينه.



