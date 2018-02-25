كراكاس: اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت انه يرغب فعلا في "مصافحة" الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال القمة المقبلة للاميركيتين في البيرو في أبريل المقبل.

وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون العام "في تي في" "في حال كانت هناك مناسبة لمصافحة دونالد ترمب والسلام عليه باحترام، فسافعل شرط ان يعطيني هذه الفرصة".

واعرب الرئيس الفنزويلي عن رغبته في فتح "باب لعلاقة احترام وحوار مع رئيس الولايات المتحدة"، مضيفا "سنفهم على بعضنا، وسنتحاور، وسنتبادل الاحترام".

واكد مادورو انه سيشارك في قمة الاميركيتين التي تعقد في البيرو في الثالث عشر والرابع عشر من أبريل المقبل، مع ان السلطات البيروفية اعلنت انه "لن يكون من المرحب بهم"، وطلبت منه الامتناع عن المشاركة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة مرحلة توتر، وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على كراكاس، في حين يتهم الرئيس الفنزويلي واشنطن بالتعاون مع المعارضة لقلب النظام.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت السبت دعمها لقرار ائتلاف المعارضة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في الثاني والعشرين من أبريل، معتبرة ان نزاهتها غير مضمونة.

