GMT 15:55 2018 الأحد 25 فبراير GMT 0:45 2018 الإثنين 26 فبراير  :آخر تحديث

عودة المصرف العقاري إلى الموصل للمساهمة في إعادة إعمارها

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
700 ألف عراقي لا يزالون نازحين من الموصل
العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات أيزيديين غرب الموصل
القوات العراقية تسيطر على سد الموصل ومناطق كانت تخضع لسيطرة البيشمركة في نينوى
الموصل تحارب تأثير الجهاديين الفكري بدورات تثقيفية
الموصل مدينة الكنوز التاريخية
بعد أشهر من "التحرير" دمار وألغام وفلول وشائعات في الموصل القديمة
داعش اعدم 741 مدنيا خلال معركة الموصل
صحافيون يروون مشقاتهم في تغطية معركة الموصل
نقل نساء واطفال "الجهاديين" الأجانب إلى معسكر بالموصل
هجوم انتحاري يستهدف قاعدة أمريكية في جنوب الموصل

الموصل: أعاد المصرف العقاري الاحد افتتاح فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم أعادة أعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد ان دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لفرانس برس "أفتتحت اليوم بناية المصرف (...) وسيتم الأقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة او التقديم الالكتروني" عبر الانترنت. واضاف "سيتم منح القروض لبناء أو شراء او أعادة تأهيل الوحدات السكنية".

وتعرض نحو 21 الف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار كبيرة في هذه المدينة التي كانت عاصمة دولة "الخلافة"، خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وأنتهت بطرد الجهاديين في تموز/يوليو الماضي.

ووفقا لبرنامج الامم المتحدة للاسكان، فان الاضرار التي لحقت بقطاع الاسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق .

وبين الحضور، هيثم أحمد وهو موظف حكومي (35 عاما) وصل لتسجيل أسمه للحصول على قرض عقاري، لكنه ندد بفرض المصرف فوائد على القروض لان مدينته عاشت ظروفا قاسية استمرت ثلاث سنوت من الاضطهاد والأحتلال أعقبتها تسعة اشهر من المعارك الضارية.

وقال لفرانس برس أن "معدل الفائدة 3 بالمئة، كما كان في السابق، والدولة لم تدفع تعويضا لاحد رغم أننا نعيش حالة أستثنائية، يفترض على الاقل ان تكون الفائدة صفر بالمئة".

ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل إلى البدء بعمليات أعادة أعمار بعد ان أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية. وتعاني موازنة الحكومة المركزية جراء تكاليف الحرب الطويلة التي خاضتها ضد تنظيم داعش.

وقد رحبت الحكومة بمؤتمر الكويت لاعادة أعمار العراق الذي اعلن مسؤولون عراقيون خلاله حاجة بلادهم إلى 88 مليار دولار بينها 22 مليارا في الامد القصير، لتأمين اعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدمرة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار