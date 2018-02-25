مجموعة روكفلر الفنية معروضة في لندن قبل بيعها بالمزاد

تقدر قيمة مقتنيات ديفيد وبيغي روكفلر بنحو 358 مليون جنيه استرليني، وهي معروضة اليوم في لندن قبل بيعها بمزاد يتوقع أن يحقق أرباحًا قياسية.

إيلاف من لندن: عُرضت روائع تضمها واحدة من أفضل المجموعات الفنية في لندن قبل بيعها في المزاد بأسعار من المتوقع أن تكون قياسية، ستذهب ملايينها للأعمال الخيرية. وكان المليارديران ديفيد وبيغي روكفلر اقتنيا هذه الأعمال، ومنها لوحات لبيكاسو وخزف صيني فاخر ومجوهرات.

وطقم نابليون أيضًا...

بين الأعمال المعروضة في دار كريستي للمزاد "فييات لا كورباي فلوري" (فتاة صغيرة مع سلة زهور) التي رسمها بيكاسو خلال الفترة الوردية في عام 1905. بقيت هذه اللوحة معلقة على جدار مكتبتهما في منزلهما في نيويورك نصف قرن ومن المتوقع أن تباع بسعر 50 مليون جنيه استرليني.

كما يضم المعرض لوحات للرسامين ماتيس ومونيه ونماذج من الفن الصيني القديم وبعضًا من 67 طقم عشاء اقتناها آل روكفلر في وقت سابق، ضمنها الطقم الذي كان نابليون يستخدمه وتُقدر قيمته بنحو 179 ألف جنيه استرليني. وكان نابليون أخذ هذا الطقم معه إلى منفاه في جزيرة آلبا في عام 1814.

قال جونثان ريندل نائب رئيس دار كريستي في الولايات المتحدة إن الثنائي روكفلر لم يسمحا بدخول قطعة فنية في منزلهما إلا إذا كانت موضع اعجاب الإثنين معًا.

رقم قياسي

ينتمي ديفيد وبيغي روكفلر إلى الجيل الثالث من آل روكفلر الذين قاموا بدور كبير في السياسة والثقافة والتجارة الأميركية. بدأ هذا الدور مع جون روكفلر الذي أصبح أغنى رجل في العالم بعد تأسيسه شركة ستاندارد أويل النفطية في عام 1870. وتبرع بملايين من ثروته للبحوث والجامعات.

تسلم نجله جون روكفلر الابن شركة العائلة ومعها مساهماتها في العمل الخيري. ومن اطفاله ديفيد الذي كان رئيس مجلس إدارة بنك تشايس مانهاتن، ونلسون الذي كان نائب الرئيس الأميركي جيرالد فورد.

توفيت بيغي في عام 1996. وقبل وفاة ديفيد في عام 2017، أوعز ببيع مجموعته الفنية على أن يذهب ريعها إلى 10 قضايا تخدم الصالح العام، بينها متحف الفن الحديث في مانهاتن.

ومن المتوقع أن يحقق المزاد في نيويورك 358 مليون جنيه استرليني، وهو رقم قياسي لبيع مجموعة واحدة من المقتنيات في دار كريستي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "إيفننغ ستاندارد". الأصل منشور على الرابط:

https://www.standard.co.uk/go/london/arts/358m-rockefeller-art-collection-comes-to-london-ahead-of-huge-christies-auction-a3770896.html