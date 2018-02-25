رسوم الإنسان القديم تُسهّل فهم نشوء اللغة

الرسوم على جدران الكهوف تساعد على تحديد نشوء اللغة لدى الاسان

يُعتقد ان اللغة نشأت قبل 100 الف سنة ولكن تطورها بمرور الزمن كان لغزاً طيلة هذا الوقت. فكيف اكتسب الانسان العاقل الأول قدرته على الكلام وبدأ يكتب الاشياء؟

إيلاف من لندن: يرى باحثون من معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا ان الكهوف القديمة يمكن ان تعيننا على فهم اصل المهارات اللغوية وكيف اكتسبها الانسان القديم.

وقال فريق البحث في دراسة جديدة ان الأعمال الفنية الموجودة في كهوف عمرها آلاف السنين قد تكون أول تمثيل للغة الانسان.

وبحسب هؤلاء العلماء فان البشر في تلك الحقبة غابرة القدم استخدموا اماكن يتردد فيها الصدى بوصفها "بؤراً ساخنة" للتعبير عن هذه الأصوات في رسوم على جدران الكهوف.

ومن الجائز أن تكون أي شيء، من الحكايات البسيطة وصوت وقع الأقدام، الى المحادثة الاعتيادية أو الترانيم الطقوسية.

وقال عضو فريق الباحثين ايشيغرو مياغاوا ان هؤلاء الفنانين كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض كما هو واضح.

وقدم الباحثون نظريتهم هذه بعد تحليل رسوم قديمة عمرها 70 الف سنة اكتُشفت في كهف بلومبوس في جنوب افريقيا.

وأكدوا ان رسوم الكهوف موجودة، مثل اللغة تماماً، في مناطق مختلفة من العالم سواء في اوروبا أو الشرق الأوسط أو آسيا.

ورغم ان هذه فرضية عاملة لا أكثر فان الباحثين يعتقدون ان رسوم الكهوف القديمة يمكن ان تساعد علماء الآثار على ان يفهموا كيف تطور البشر ونشأت اللغة.

وقال عضو فريق الباحثين فيتور نوبريغا ان من الممكن الافتراض ان لغة الانسان ظهرت بوصفها منظومة رمزية مجردة في حين ان التعبير عنها في شكل اعمال فنية داخل الكهوف وعلى الحجر أو غير ذلك من الوسائط ربما حدث في وقت متأخر جداً.

ويقول علماء آثار ان النظرية تذهب بعيداً في فرضيتها هذه ولكن فريق الباحثين يعتزم مواصلة العمل واستشكاف مزيد من رسوم الكهوف في المستقبل القريب. وهم يقولون ان هذا يساعدهم على ان يفهموا كيف يمكن للأعمال الفنية القديمة ان ترتبط بمفردات لغوية بل ويمكن ان يحدد اصل لغة الانسان بدقة.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "انترناشنال بيزنس تايمز". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.ibtimes.co.uk/did-modern-human-language-originate-ancient-cave-art-drawn-by-our-early-ancestors-1663284