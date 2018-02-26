فيينا تعيش موسم حفلات رقص قياسي

إيلاف من لندن: يقف وراء موسم حفلات الرقص الشهير في فيينا تقليد يمتد على 100 سنة، مع حس تجاري مرهف، سواء باستئجار شريك للرقص أو دخول دورة مكثفة لتعلم الفالس.

ذروة الموسم

يبلغ الموسم ذروته في شهري يناير وفبراير اللذين تُقام خلالهما 450 حفلة رقص بحضور زهاء 500 الف شخص غالبيتهم من العاصمة النمساوية ولكن بينهم 55 الف زائر من الخارج.

يكسب آلاف رزقهم خلال هذا الموسم في الفنادق والمطاعم وصناعة الأزياء وصالونات تسريح الشعر ومحلات بيع الزهور الى جانب الفرق الموسيقية التي تعزف في حفلات الرقص.

شريك في الرقص

رونو ألام من اصحاب المبادرة الفردية في هذا الموسم الذي يعمل خلاله راقصاً مأجوراً يرافق عاشقات الرقص الباحثات عن شريك يراقصهن.

وكان ألام البالغ من العمر اكثر من خمسين عاماً يشارك في مسابقات في الرقص سابقاً وأسس شركته الخاصة قبل زهاء عشر سنوات حين أدرك "ان نساء كثيرات لا يستطيعن إيجاد شريك يرقصن معه".

اما منافسه الراقص المأجور ايدغار كوغلر (49 عاماً) فانه فنان يجيد الفالس بعد ان تعلم الرقص في مدارس فيينا وقضى سنوات شبابه مشاركاً في البعض من أشهر حفلاتها الراقصة.

يعمل كوغلر معلماً في مدرسة ثانوية خلال النهار ويمارس هوايته مساء في حلبة الرقص حين يحرص على ان يكون بمستوى حركات شريكته ومتناغماً مع ذوقها واهتماماتها.

وتشعر درابيك بالارتياح مع الراقصين الذين "تستأجرهم" مقابل 150 يورو للامسية الواحدة عدة مرات خلال الموسم منذ وفاة زوجها. وقالت درابيك انها تعشق الرقص وهو رياضتها المفضلة.

وأكدت درابيك انسحارها بالأجواء مشيرة الى الأعمدة الرخامية والثريات وباقات الزهور والسلالم المهيبة في قصر هوبورغ حيث كان يقيم اباطرة هابسبورغ وهو الآن من أفضل الأماكن التي تُقام فيها هذه الحفلات الراقصة.

انفاق قياسي

تقدر غرفة التجارة النمساوية ان ينفق ضيوف موسم فيينا الراقص 139 مليون يورو قياسية هذا العام أو ما يزيد 8 ملايين يورو على العام الماضي.

وهناك رسم دخول لكل حفلة رقص حسب سمعة الفرقة والمكان.

ويدفع الطلاب 25 يورو لحضور حفلة رقص جامعية في قصر هوفبورغ بالمقارنة مع السعر المتعارف عليه وهو 70 يورو.

يعود تاريخ موسم فيينا الراقص الى القرن الثامن عشر حين لم تعد الحفلات التي تُقام في بلاط هابسبورغ حكراً على الارستوقراطيين وحدهم.

وبدأ أهل فيينا يستخدمون ازياء البلاط وطرق الارستوقراطية في امسياتهم الراقصة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.at/20180219/hail-a-partner-vienna-taxi-dancers-waltz-in-for-ball-season