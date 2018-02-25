أردوغان يأمل بتسليم تشيكيا لصالح مسلم

نصر المجالي: أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن أمله في تسليم تشيكيا لبلاده "صالح مسلم" الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د ـ بي كي كا" الذي اعتقل في براغ أمس السبت بناء على طلب من المحكمة الجنائية التركية بتهم "إرهابية".



وجدد الرئيس التركي التأكيد في كلمة ألقاها قبل انطلاق مؤتمر لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بولاية شانلي أورفة أن بلاده ليست لديها أي مشاكل مع مواطنيها الأكراد، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية.

وأكد تصميم تركيا على مواصلة عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين"، شمالي سوريا، حتى تطهير آخر إرهابي في المنطقة.

وعلى هذا الصعيد، قال بكر بوزداج نائب رئيس وزراء تركيا يوم الأحد إن وزيري خارجية تركيا وجمهورية التشيك سيبحثان احتمال تسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم.

وكانت وزارة العدل التركية قد قالت في وقت سابق يوم الأحد إن تركيا بدأت جهودا لتسليم مسلم لأنقرة. وقال بوزداج للصحفيين إن وزراء العدل والداخلية والخارجية يعملون بشأن تسليم مسلم.

وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حربا مسلحة منذ 30 عاما في الأراضي التركية.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن المحكمة الجنائية العليا الرابعة بأنقرة، أصدرت قرارًا بالقبض على "مسلم"، وعلى أساس ذلك تم إدراجه على لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء.