الرياض تستضيف حفل اوبرا وأمسيات جاز للمرة الاولى

الرياض: استضافت الرياض نهاية الأسبوع حفل أوبرا للمرة الأولى، بينما أحيت فرق أجنبية أمسيات لموسيقى الجاز، في فاعليات استثنائية تأتي لتستكمل مسلسل الانفتاح الثقافي في المملكة المحافظة.

وقدمت "عنتر وعبلة"، قصة الحب التاريخية الشهيرة، باللغة العربية إلى محبي الأوبرا ليلتي الجمعة والسبت، وهي إنتاج لبناني، بينما نُظّمت حفلات الجاز على مدى ثلاثة أيام من الخميس حتى الأحد.

وشهدت السعودية منذ تولي الأمير الشاب محمد بن سلمان منصبه وليا للعهد منتصف العام الماضي، سلسلة فاعليات موسيقية وترفيهية غير مسبوقة، بينها إقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين.

وتزامنت هذه الفاعليات مع خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في المملكة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران/يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.

والخميس، أعلنت السعودية أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

