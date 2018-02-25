اوروبا تشهد موجة صقيع مصدرها سيبيريا

باريس: ضربت موجة صقيع مصدرها سيبيريا الاحد البلدان الاوروبية في شكل تدريجي وتسببت بوفاة ثلاثة اشخاص، واحد في فرنسا واثنان في بولندا.

وبعد ظهر الاحد، تدنت الحرارة في شمال شرق فرنسا الى عشر درجات تحت الصفر بحسب الارصاد الفرنسية. وعثر على جثة مشرد (35 عاما) صباح الاحد في فالنس (جنوب شرق) حيث تدنت الحرارة ليلا الى ثلاث درجات تحت الصفر. ورجحت السلطات ان يكون قضى لشدة البرد.

وفي بولندا، قضى شخصان جراء الصقيع ليل الجمعة السبت. وسجلت الحرارة الاحد 12 درجة تحت الصفر.

وفي روسيا، اعلن مركز الرصد الجوي الوطني ان البلاد ستشهد بين 23 و28 شباط/فبراير درجات حرارة "باردة في شكل غير مألوف". وليل الاحد الاثنين، يتوقع ان تتدنى الحرارة في منطقة موسكو الى 24 درجة تحت الصفر، علما بانها ستبلغ في بعض مناطق الوسط الروسي 35 درجة تحت الصفر.

ويتوقع ايضا ان تضرب عواصف ثلجية مجمل الاراضي الروسية في الايام الثلاثة المقبلة.

وفي جنوب شرق اوروبا، يتوقع ان تتدنى الحرارة في رومانيا حتى 25 تحت الصفر وكذلك في دول البلقان.

وامرت بوخارست بان تغلق المدارس الاثنين والثلاثاء.

وفي وسط اوروبا، وتحديدا في النمسا والمجر، طلبت السلطات من السكان الاستعداد لموجة البرد القارس التي تمتد من موسكو الى باريس. وقد تشهد ايطاليا واسبانيا وضعا مماثلا.