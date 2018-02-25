الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث كبير

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت السكان بالابتعاد عن المنطقة. وقالت إن جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر.

وتحدثت تقارير عن سماع دوي انفجار في مدينة ليستر، وسط انكلترا، وقالت إدارة الإطفاء إنها أرسلت ست عربات إطفاء إلى الموقع بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير.

وقال رجل إطفاء في غرفة تحكم في المدينة "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني". ووفقا للتقارير، وقع الانفجار فى متجر لونديز في ويسترين بارك بمنطقة هنكلي رود. وقد تم توزيع لقطات من الانفجار على الانترنت.

وتظهر الصور أن المتجر قد دمر تماما في الانفجار، مع اشتعال النيران في حطام الطائرة. وتقول الشرطة إن ضباطها يتابعون الآن عملية بحث وإنقاذ في مسرح الانفجار.

وتم إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى المكان، ووجهت نداءات إلى السكان بتجنب الاقتراب من المنطقة. وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "كل خدمات الطواريء تتعامل مع هذا (الحادث) حاليا".

وتظهر صور وفيديوهات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه متجرا، يمكن رؤيته عن بعد، وتتصاعد منه ألسنة الدخان.

آثار الدمار في متجر لونديز

السنة اللهب من مكان الانفجار

سيارة شرطة قرب في موقع الحادث



