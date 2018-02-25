المغرب: تمديد الاعتقال الاحتياطي لناشر «أخبار اليوم» ليوم آخر

الرباط: يبدو أن قضية اعتقال ناشر صحيفة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24» الإخباري، الصحافي توفيق بوعشرين، مازالت لم تبح بجميع أسرارها، وتواصل جذب اهتمام الرأي العام المغربي، حيث أعلنت النيابة العامة اليوم الأحد، تمديد الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) في حق بوعشرين لمدة 24 ساعة لإتمام البحث الجاري، بخصوص اتهامات وجهت له بخصوص «الاعتداء الجنسي».

وكشف بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه «تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد 25 فبراير».

وأضاف البيان الذي تلقت «إيلاف المغرب» نسخة منه، أن النيابة العامة وبعد الاستماع إلى بوعشرين طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، «تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة أربع وعشرين ساعة لإتمام البحث الجاري».

وأكد المصدر ذاته، أن ناشر «أخبار اليوم»، «سيتم تقديمه من جديد إلى النيابة العامة يوم غد 26 فبراير»، حيث يرتقب أن يصدر قرار بشأن الملف.

في غضون ذلك ، وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الأحد، استدعاءات جديدة لكل من الصحافية مرية مكريم، مديرة نشر موقع «فبراير كوم»، وحنان باكور، رئيس تحرير موقع «اليوم 24»، للاستماع إليهما في قضية اعتقال بوعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في بيان أمس السبت، أن التحقيق مع بوعشرين، يجري على خلفية «شكاوى تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها»، وأكد أن البحث الجاري «لا علاقة له بمهنة الصحافة».