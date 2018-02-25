مناورات بريطانية ـ قطرية لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول سفن حربية بريطانية إلى الدوحة، يوم الأحد، لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن سفينتين حربيتن طراز "إتش إم إس بلايث"، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة "إتش إم إس ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين

ولفت البيان إلى أن هذه التدريبات تتم في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ويجري البلدان تدريبات عسكرية بموجب اتفاقيات مسبقة، في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بينهما.

وكان البلدان وقعا في ديسمبر 2017 اتفاقية لإنشاء السرب العملياتي المشترك، تشمل العمليات المشتركة والتدريب ومنظومة الحرب الإلكترونية.

