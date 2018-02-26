في خطوة تصعيدية جديدة وصفتها الجبهة بالخطوة الاستثنائية، إستقبلت الرئاسة الموريتانية مبعوثًا رسميًا من جبهة البوليساريو، لمناقشة دور الاتحاد الأفريقي في قضيّة الصّحراء، في الوقت الذي تشهد المنطقة توترًا وتحركات من أطراف لأجل إقحام الاتحاد الأفريقي في النزاع، رغم رفض المغرب لذَلك.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن وكالة الأنباء الموريتانية نقلت أن الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حد أمين، استقبل في مكتبه في نواكشوط، عبد القادر الطالب عمر، "المسمّى الوزير الأول لدى جبهة البوليساريو"، بوصفه المبعوث الخاص إلى رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز، من زعيم الجبهة إبراهيم غالي.

وكشف القيادي الانفصالي أن هذا اللقاء يدخل في إطار الإتصالات والمشاورات الجارية بَيْن الجبهة والدّولة الموريتانية، في إطار الإطلاع على آخر المستجدات والتطورات المتعلّقة بقضية الصّحراء، وخاصةً على مستوى الأمم المتحدة واللقاءات الثنائيّة، التي تَجْرِي بَيْن الطرفين المعنيين ومختلف الأطراف المهتمة.

اعترافات خطيرة لمافيا تهريب "الحشيش" جوًا بَيْن إسبانيا والمغرب

"المساء" كتبت كذلك أن التحقيقات التي قادتها السلطات الإسبانية حول تهريب الحشيش جوًا بين المغرب وإسبانيا توصلت إلى مُعطيات خطيرة جدًا، مِنْهَا أن الشبكة سبق لها أن قامت برحلات إلى الشمال المغربي، من دون أن تتمكّن الرادارات المغربية الإسبانية من كشفها، ناقلة كميّات كبيرة من الحشيش، وصلت قيمتها المالية إلى الملايين من الدولارات، وفق ما كشفته عملية الاستنطاق التي خضع لها أعضاء الشبكة المتخصصة في الإتجار الدولي للمخدرات.

زعم أعضاء الشبكة في اعترافاتهم أن "العمليّة كانت نوعيّة، لكنّها لم تتكرّر كثيرًا، بالإستعانة بخبرة عسكريّة دقيقة جدًا حول عمل الرادارات"، ليس هذا فقط، بَل إنهم "حاولوا التنسيق مع عناصر من الحرس المدني الإسباني من أجل تسهيل عملية التهريب أو تقديم مُعطيات حول خطة الأمن الإسباني لحماية الأجواء الإسبانية الساحلية".

وقال أعضاء الشبكة، التي من بينها طيارّون صربيون يتوافرون على خبرة طويلة في الرحلات الليلية، والتي فكّكت خلال الأيام الماضية: "إن عملية التهريب كانت تتم بتنسيق مع بارونات كبار مغاربة وإسبان وآخرين حاملين جنسيات أوروبيّة"، مضيفين أن "هناك شبكات أخرى إقتنت طائرات متطوّرة، لديها القدرة على التخفّي عن الرادارات، تسعى إلى تهريب الحشيش من شمال المغرب إلى الجَنُوب الإسباني في مدة زمنية أقصاها ساعة وأربعون دقيقة بَيْن عملية الشحن والتفريغ والرجوع".

مزحة "داعشية" مع أميركي تقود ثلاثة شبان وفتاة بالقنيطرة إلى التحقيق

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن المصالح الأمنية في القنيطرة استنفرت مصالحها كافة، في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تقدم عراقي يحمل الجنسية الأميركية بشكوى يتهم فيها ثلاثة شبان وفتاة بالإنتماء إلى تنظيم "داعش"، والتهديد بتصفيته، في أحد المقاهي المعدة لتدخين النرجيلة.

أضافت الصّحيفة عينها أن مصالح الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي، التي كانت مدعومة بمسؤول عن إدارة حماية التراب الوطني (مخابرات داخلية) ورجالات الاستعلامات العامة، ألقت القبض على ثلاثة شبان وفتاة، في مشهد أثار رعب عائلاتهم والسكان، بعدما قدمت الأجهزة الأمنيّة بمختلف تلاوينها لإيقافهم.

وأوضحت "الأخبار" أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن الشبان لا تربطهم أي علاقة بتنظيم "داعش" أو بالجماعات الإرهابية، وأن الاتهامات الثقيلة الموجّهة إليهم، بحسب ما صدر منهم، كانت مجرد مزحة، بعدما تعرفوا إلى الأميركي عن طريق صديقته.

حكومة العثماني تتهم مباريات التوظيف في عهد ابن كيران

الصّحيفة نفسها كتبت أن حكومة سعد الدين العثماني وجّهت اتهامات صريحة إلى مباريات التوظيف في عهد عبد الإله ابن كيران، تجاوزت 692 مباراة بين 2011 و2016، من خلال مشروع مرسوم لإعادة تنظيم مباريات الوظيفة العمومية، أعدّه الوزير محمد بنعبد القادر، حيث استحضر النزاهة والاستقلالية والكفاءة والخبرة في اختيار لجان الاختبار، واقترح تشكيل لجنة وطنية للإشراف على هذه الممارسة، التي لن تبقى تحت سلطة الوزراء، مع إجرائها بشكل موحد عبر بقاع المملكة.

رجل أمن يقود عصابة إجرامية

أما "الصّباح" فكتبت أن قاضي التحقيق في الغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أمر أول أمس السبت، بإيداع أعضاء عصابة إجرامية تتكوّن من ثلاثة أشخاص، سجن "العرجات"، يتزعمهم مقدم شرطة.

أضافت الصّحيفة أن الموقوفين يتابعون بتهم "تكوين عصابة إجرامية للاختطاف والاحتجاز والسرقة والابتزاز ومحاولة النصب"، بعدما اختطفوا تاجرًا ملتحيًا في حي قرية أولاد موسى في سلا، وأوهموه أنه مبحوث عنه، بموجب مذكّرة بحث صادرة من النيابة العامة، ثم ابتزوه بمبلغ 10 ملايين سنتيم (10 ألف دولار)، مقابل إخلاء سبيله.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة، فإن رجل الأمن، الذي يشتغل في فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن في سلا، أرغم التاجر الضحية على صعود سيارته الخاصة من منطقة قرية أولاد موسى نحو الرباط، برفقة شخصين آخرين، ضمنهم مستخدم في إحدى الشركات.

أمن الدار البيضاء يتسلَّم مغربيًا هدّد بتفجير مواقع سياحية بإيطاليا

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن أمن مطار محمد الخامس الدولي، تسلّم مواطنًا مغربيًا أبعدته إيطاليا بداعي التطرف والإرهاب.

يتعلق الأمر بشاب عمره 25 عامًا، هدّد بتفجير مواقع سياحية في إيطاليا من وسط السجن، حيث كان يقضي عقوبة سجنية لتورطه في عدد من قضايا الحق العام، قبل أن يُبيّن عن سلوك عدائي أكثر حدّة.

