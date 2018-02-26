انتشال آخر جثث ضحايا زلزال ضرب تايوان قبل 3  أسابيع

تايبيه: تمكن عمال الإنقاذ الأحد من انتشال جثتي الضحيتين الأخيرتين للزلزال الذي ضرب منطقة هوالين السياحية في تايوان قبل ثلاثة أسابيع، وهما تعودان إلى زوجين صينيين قضيا في انهيار أحد الفنادق.

وكانت السلطات قد أكدت قبل نحو أسبوعين وفاة الزوجين الصينيين، اللذين جاءا من بكين إلى تايوان في رحلة سياحية، وقد بلغ إجمالي عدد القتلى 17 شخصًا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات، وتسبب بانهيار مبان عدة في منطقة هوالين الساحلية.

لكن جثتي الزوجين بقيتا عالقتين في الطبقة الثانية من مبنى يون تسوي، الذي يتألف من 12 طبقة، وظل مائلًا بمعدل 50 درجة بعد الزلزال، ما صعّب من عمليات الإنقاذ خشية حدوث انهيار مفاجئ. ومشّط عمال الإنقاذ ركام هذا المبنى السكني منذ وقوع الزلزال في 6 فبراير إلى أن تمكنوا من استعادة الجثتين الأخيرتين الأحد.

قضى في الزلزال أيضًا ثلاثة من أقارب الزوجين الصينيين، ومن بين الأشخاص الـ17 الذين قتلوا جراء الزلزال، قضى 14 منهم في مبنى يون تسوي.

وقال رئيس بلدية هوالين فو كون-شي إن الضحيتين الأخيرتين احتجزتا تحت أعمدة منهارة، لم يكن بالإمكان رفعها بدون المخاطرة بانهيار كامل للمبنى، وتم إنهاء البحث عن ناجين بموافقة الأقارب بعد مرور ستة أيام على الزلزال.

وأعلنت حكومة مقاطعة هوالين أن جثتي الصينيين أرسلتا إلى مؤسسة محلية لدفن الموتى بعلم أقاربهما. وبدأت إزالة ركام ثلاثة أبنية منهارة جزئيًا في هوالين، من بينها فندق مارشال، الذي يعد من معالم المنطقة. وتقع هوالين على الساحل الشرقي لتايوان، وتعد من أشهر المواقع السياحية في الجزيرة المعرّضة للزلازل.