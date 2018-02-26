مقتل أربعة أشخاص في انفجار ليستر في وسط بريطانيا

قُتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في مبنى مساء الأحد في مدينة ليستر في وسط انكلترا، لا علاقة له بـ"الإرهاب"، حسب ما أعلنت الشرطة البريطانية الإثنين.

إيلاف من لندن: قالت الشرطة المحلية في بيان "قُتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في شقة في ليستر مساء أمس". أضافت الشرطة أن أربعة أشخاص آخرين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم شخص مصاب بجروح خطيرة.

وقال مسؤول الشرطة شاين أونيل في البيان إن المبنى الذي وقع فيه الانفجار "مؤلف من محل تجاري في أسفله، ومن شقة مؤلفة من طبقتين. (...) تستمر الجهود (في إطار عمليات) الإنقاذ للعثور على ضحايا آخرين".

أضاف "عندما يتم اعتبار الموقع آمنًا، سيجري تحقيق مع فرق الإنقاذ والإطفاء لدرس الظروف المحيطة بالحادث، التي لا تزال حتى هذه المرحلة غير مرتبطة بالإرهاب". وتعمل في موقع الحادث ستة فرق من رجال الإطفاء، من بينها فرقة بحث وإنقاذ متخصصة.

تأثرت التغذية بالتيار الكهربائي في عدد من المنازل بالحادث، وقد ضرب طوق أمني في المنطقة، لكن لم يتم إخلاء أي منزل مجاور لموقع حصول الحادث خلال الليل.

وفي وقت سابق أفادت الشرطة المحلية في بيان أن "سبب الانفجار سيكون محل تحقيق مشترك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ في ليسترشاير".

استنفار شامل

تابع بيان للشرطة المحلية "نوّد أن نطلب من الإعلام والعامة عدم التكهن بالملابسات المحيطة بالحادث، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك دليل على أنه مرتبط بالإرهاب".

وقع الانفجار وانهيار المنزل في امتداد شارع مكتظ بالمحال التجارية والسكنية وقرب مركز المدينة. وتم إخلاء المحال والمنازل في المنطقة، وجرى نقل المتضررين بالحادث إلى مركز شرطة محلي كإجراء موقت، على ما أفادت الشرطة.

قطعت السلطات الكهرباء عن عدد من المحال والمنازل في المنطقة أثناء تعامل فرق الطوارئ مع الحادث "الكبير". وكانت شرطة ليسترشاير نوّهت على تويتر بأن "هناك حادثا كبيرا (...) وكل خدمات الطوارئ تتعامل حاليًا مع ذلك".

استبعاد الإرهاب

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ والإطفاء إنهم تلقوا مكالمات في حوالى الساعة السابعة مساءً (19:00 ت غ) من مواطنين يبلغون عن حدوث انفجار وحريق بمنزل. وتابعت أن السلطات نشرت ست عربات إطفاء على الفور. أضافت "كنا في طريقنا (إلى الموقع) حين اتصلت الشرطة لتبلغنا أن منزلًا انهار".

وأوضحت أنه "ليس لدينا ما يشير إلى سبب ذلك في اللحظة الراهنة". أبلغت مصادر محطة "سكاي نيوز" البريطانية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بناء، وقد اجتاحته ألسنة اللهب. وقال شاهد يدعى غرامي هودسون لوكالة فرانس برس: "كان الأمر مرعبًا". تابع "أسكن خمس دقائق (بعيدًا).. لكن منزلي اهتز. خرجت وشاهدت دخانًا كثيفًا وألسنة لهب كبيرة". وأبلغت مصادر قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

