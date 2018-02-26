كنيسة القيامة في القدس لا تزال مغلقة

أحد المصلّين أمام باب كنيسة القيامة في القدس القديمة يوم أمس 25 فبراير

بقيت كنيسة القيامة في القدس القديمة الاثنين مغلقة لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

إيلاف: قال مسؤولون مسيحيون إن مدة إغلاق كنيسة القيامة، التي شُيّدت في موقع دفن المسيح، لا تزال غير معروفة ومعلقة في انتظار قرار رؤساء كنائس القدس.

إضعاف وجود

وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين، الذين يؤمنون أنها شيّدت في موقع دفن المسيح، ثم قيامته، كما إنها وجهة رئيسة للحجاج.

كتب المسؤولون المسيحيون الأحد في بيان: "كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة". واعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة، التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

سوابق مماثلة

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة. يشار إلى أن قرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية.

في العام 1990، تم إغلاق المواقع المسيحية، بما فيها كنيسة القيامة، احتجاجًا على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله إسرائيل من المدينة المقدسة.

وأغلقت المواقع المسيحية مرة أخرى في العام 1999 احتجاجًا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة (في إسرائيل)، التي شيّدت في الموقع الذي بشّر فيه الملاك جبرائيل، بحسب الإنجيل، مريم العذراء بأنها ستلد السيد المسيح.

