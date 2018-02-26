موجة صقيع تضرب بريطانيا وتحذيرات من إنخفاض حاد في درجات الحرارة

تضرب بريطانيا موجة برد قارس ويتوقع هطول الثلوج في أرجاء البلاد هذا الأسبوع جراء عاصفة ثلجية قادمة من روسيا.

ومن المتوقع أن يشعر المواطنون خلال هذه الموجة الثلجية بتدني حاد في درجات الحرارة إذ أنهم سيشعرون خلال النهار بأنها 10 و 15 درجة تحت الصفر .

وحذرت وحدة الأحوال الجوية من هطول الثلوج في بعض المناطق يومي الاثنين والثلاثاء في جنوبي وشرقي إنجلترا ، إضافة إلى إمكانية على تساقط الثلوج في الميدلاندز واسكوتلندا وويلز.

وأفادت بأنه بحلول يوم الأربعاء سيصل ارتفاع الثلج المتساقط إلى 20 سم في بعض المناطق في شرقي إنجلترا وشمالي إيرلندا .

ومن المتوقع أيضاً هطول الثلوج في إسكتلندا ليصل إرتفاعه بين 5 إلى 10 سم.

موجة طقس ثلجي تضرب بريطانيا وتحذيرات من فيضانات في شاطئها الجنوبي

بالصور: موجة الصقيع في بريطانيا

وحذرت وحدة الأحوال الجوية في بي بي سي المسافرين من التنبه إلى أنهم سيواجهون ظروفاً صعبة خلال هذه الأيام مهما اختلفت طريقة تنقلاتهم إن كانت بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وفي لندن، نصحت هيئة النقل المسافرين بضرورة التأكد من مواعيد القطارات قبل التوجه اليها وكذلك منح أنفسهم وقتاً إضافيا للوصول إلى مراكز عملهم.

وقال شارلي باول، مدير مركز الرصد الجوي، إنه " لا يريد أن يبث القلق في قلوب المواطنين إلا أن يكونوا على دراية ويتحضروا للطقس القاسي المقبل".